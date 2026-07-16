Ceren Ayruk'un Yaş Krizinden Murat Aygen'in Kızılcık Şerbeti Nursema Potuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı'na yeni oyuncular dahil oluyor.
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2. Final yapan Bahar dizisinin sevilen ismi Nil Sude Albayrak'ın yeni dizisi belli oldu.
3. Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaşacağı Sevdam Karadeniz dizisine genç bir isim dahil oldu.
4. Kızılcık Şerbeti'nde dahil olacak Murat Aygen gündem oldu.
5. Reyting sonuçları belli oldu.
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6. Daha 17 dizisinin Leyla'sı Ceren Ayruk'un yaşı gündem oldu.
7. Var mısın Yok musun'da ilk kez bir yarışmacı 3 milyon TL kazandı.
8. Daha 17'nin genç oyuncusu Helin Elveren gündem olmayı sürdürüyor.
9. 2025-2026 sezonu sonunda pek çok dizi final kararı aldı.
10. TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'de kadro netleşmeye başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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