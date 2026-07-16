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Ceren Ayruk'un Yaş Krizinden Murat Aygen'in Kızılcık Şerbeti Nursema Potuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ceren Ayruk'un Yaş Krizinden Murat Aygen'in Kızılcık Şerbeti Nursema Potuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2026 - 15:45
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

16 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı'na yeni oyuncular dahil oluyor.

1. NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı'na yeni oyuncular dahil oluyor.

Dizide Bozo karakterinin eski sevgilisi hikayeye dahil olacak. Eski sevgilisinin kızını kimin oynayacağı ise belli oldu.

Detaylar:

2. Final yapan Bahar dizisinin sevilen ismi Nil Sude Albayrak'ın yeni dizisi belli oldu.

2. Final yapan Bahar dizisinin sevilen ismi Nil Sude Albayrak'ın yeni dizisi belli oldu.

TRT 1 dizisinde rol alacak ünlü isim dizinin başrollerinden biri oldu. Partneri ise netleşti.

Detaylar:

3. Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaşacağı Sevdam Karadeniz dizisine genç bir isim dahil oldu.

3. Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaşacağı Sevdam Karadeniz dizisine genç bir isim dahil oldu.

Nazlı Alazlı karakterine hayat verecek isim netleşti. Karakter, başrolün kız kardeşini canlandıracak.

Detaylar:

4. Kızılcık Şerbeti'nde dahil olacak Murat Aygen gündem oldu.

4. Kızılcık Şerbeti'nde dahil olacak Murat Aygen gündem oldu.

Aygen ve dizinin senaristi Zeynep Gür, 'Nursema açılacak mı?' sorusu üzerine konuştu. Soruyu farklı yorumlayan Murat Aygen sosyal medyanın gündemine düştü.

Detaylar:

5. Reyting sonuçları belli oldu.

5. Reyting sonuçları belli oldu.

Yaz döneminde çarşamba günleri yayınlanan tek dizi olan Doğanın Kanunu büyük düşüş yaşadı. Dizinin reytingleri merak edildi.

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6. Daha 17 dizisinin Leyla'sı Ceren Ayruk'un yaşı gündem oldu.

6. Daha 17 dizisinin Leyla'sı Ceren Ayruk'un yaşı gündem oldu.

23 yaşında olduğu bilinen ünlü oyuncunun aslında 28 yaşında olduğu iddia edildi. İddialar sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

7. Var mısın Yok musun'da ilk kez bir yarışmacı 3 milyon TL kazandı.

7. Var mısın Yok musun'da ilk kez bir yarışmacı 3 milyon TL kazandı.

Yağmur Albayrak Zamur, oyun boyunca cesur kararlarıyla dikkat çekti. Yarışmanın kritik anında bankadan gelen 1 milyon 830 bin TL'lik teklifi geri çevirdi. Bir sonraki aşamada yalnızca 1 milyon ve 3 milyon TL'lik kutular geriye kaldı. Yarışmacı kutusuna gitti.

Detaylar:

8. Daha 17'nin genç oyuncusu Helin Elveren gündem olmayı sürdürüyor.

8. Daha 17'nin genç oyuncusu Helin Elveren gündem olmayı sürdürüyor.

Deniz karakterine hayat veren güzel oyuncu ünlü isimlerin de yakın markajında. Şarkıcı İrem Derici, bir kez daha Elveren'e övgü yağdırdı.

Detaylar:

9. 2025-2026 sezonu sonunda pek çok dizi final kararı aldı.

9. 2025-2026 sezonu sonunda pek çok dizi final kararı aldı.

Birbirinden iddialı yapımların kimi sezon sonunu bile göremedi. Hangi gün yayınlanan diziler daha çok final yaptı diye merak edildi.

Detaylar:

10. TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'de kadro netleşmeye başladı.

10. TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'de kadro netleşmeye başladı.

Mesut Bahtiyar karakterinin etrafında dönecek dizide ana karakter belli oldu. Usta oyuncu diziye dahil oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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