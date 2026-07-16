Başrolün Kardeşi Olacak: Taşacak Bu Deniz'in Rakibi Yeni Karadeniz Dizisine Genç İsim!
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Daha başlamadan başrol kriziyle karşı karşıya kalan NOW'ın iddialı dizisi Sevdam Karadeniz'in okuma provası gerçekleşti. Hafta sonu İstanbul sahneleriyle sete çıkacak diziye genç bir isim dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Başrol kriziyle karşı karşıya kalan Sevdam Karadeniz dizisi sonunda sete çıkıyor.
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Genç oyuncu Selen Özbayrak da Sevdam Karadeniz kadrosuna katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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