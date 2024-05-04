Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Şarkılarıyle ve performansıyla dinleyenleri kendine hayran bırkan Dua Lipa sık sık değişen tarzıyla gündeme geliyor. Yine, yeni saç rengiyle ve verdiği pozlarla olay olan şarkıcı bu sefer tanınmaz hale geldi.
Aşk hayatı ve sağlık sorunlarıyla gündemi meşgul eden ve modellik kariyerine ufak bir ara vermiş Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve markasıyla ilgili verdiği ipuçlarıyla herkesi büyük bir beklentiye sokmuştu. Sonunda çıkarttığı markasıyla herkesi şaşırtan Hadid'in ürününden çok güzelliği büyüledi.
kinci çocuğuna hamile olan Rihanna, Ağustos ayında oğlunu kucağına almış ve herkesi minik ailesine hayran bırakmıştı! O günden bu yana birbirinden sevimli çocuklarıyla görüntülenen ASAP Rocky ve Rihanna artık müzik kariyerlerinden oldukça uzaklaşmıştı. Markası için bir lansmana katılan Rihanna verdiği görüntülerle "yeniden hamile mi?" sorularını akıllara getirdi.
Kanser teşhisiyle görevine ara veren Kral Charles, tedavisindeki gelişmenin ardından kraliyet görevlerine geri döndü.
Sevgilisi Benny Blanco'nun yemek kitabının çıkması üzerine düzenlenen organizasyona katılan Selena Gomez'in, herkesin içinde pastayı yaladığı anlar gündem oldu!
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Sosyal medyada ne paylaşa olay olan Cardi B'nin sevgilisiyle katıldığı basketbol maçındaki görünümü olay oldu.
Geçirdiği operasyon sonrası ortalıktan kaybolan ve kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkan Kate Middleton uzun süredir tedavi görüyor. Bu süreçte göz önünde olmak istemediğini açıklayan prenses kızı Charlotte'ın fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.
Her gün sosyal medya hesabından yaptığı onlarca paylaşımla adından bahsettiren şarkıcı Britney Spears, Sam Asghari'den boşanıyor. Evlilik sözleşmesiyle hayatlarını birleştiren ikili birliktelikletinin ardındaki şoke eden gerçeklerden bahsetti.
Müzik kariyerini noktaladığını iddia eden pop yıldızı Britney Spears, kendi halinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayatına devam ediyordu. Bir nebze de olsa psikolojik sorunlarını aştığı düşünülen şarkıcının dün ortaya çıkan görüntüleri yine ve yeniden endişelendirdi!
Her giydiğiyle adından bahsettiren Anya Taylor Joy'un yeni film galasında giydiği kıyafet dillere düştü.
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Kanser tedavisi gören Kate Middleton'un ortadan kaybolduğu sırlarda evliliğiyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Evliliklerinde üçüncü kişi olabileceği iddia edilen Prens William ve Kate hakkında yakın bir kaynaktan yeni bilgilere ulaşıldı!
Geçtiğimiz günlerde büyük bekleti oluşturduğu markasını piyasaya süren Bella Hadid, kısa sürede parfümlerinin reklamını yapmaya başlamış ve akıllara Kardashianları getirmişti. Şimdi de mankenliği bıraktığı ortaya çıkan Hadid gündeme bomba gibi oturdu!
Birlikte olduklarını açıkladıkları ilk günden beri eleştirilmeye devam eden Selena Gomez ve müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'nun evlilik kararı verdiği iddiaları ortalığı karıştırdı!
Performanslarından, her giydiğine olay yaratan şarkıcı Doja Cat, Met Gala hazırlıklarına başlamak için gittiği New York'da streç filme sarılı şekilde gezdi!
Celebration turnesi kapsamında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı'nda konser verecek Madonna, provalar sırasında giydiği kıyafet ve dans performansıyla ağızları açık bıraktı!
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