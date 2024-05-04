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Performanslarıyla Büyüleyen Madonna'nın Brezilya'da Vereceği Konserin Provasında Giydiği Kostümler Olay Oldu

Performanslarıyla Büyüleyen Madonna'nın Brezilya'da Vereceği Konserin Provasında Giydiği Kostümler Olay Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 14:54

Celebration turnesi kapsamında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı'nda konser verecek Madonna, provalar sırasında giydiği kıyafet ve dans performansıyla ağızları açık bıraktı!

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Artık 65 yaşına merdiven dayamış, sayısız albüm çıkartmış ve kariyerini en iyi noktaya taşımış dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yı çoğumuz yakından tanıyoruz.

Artık 65 yaşına merdiven dayamış, sayısız albüm çıkartmış ve kariyerini en iyi noktaya taşımış dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yı çoğumuz yakından tanıyoruz.

Yaşına rağmen sahne kıyafetleri ve performansıyla yirmiliklere resmen taş çıkartan Madonna her seferinde kendine hayran bırakmayı başarıyor...

Yaşına rağmen sahne kıyafetleri ve performansıyla yirmiliklere resmen taş çıkartan Madonna her seferinde kendine hayran bırakmayı başarıyor...

"Celebration" isimli turnesini sağlık sorunları dolayısıyla erteleyen ünlü şarkıcı, sağlığına kavuşmasıyla birlikte Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı'nda vereceği ücretsiz konser için kolları sıvadı!

"Celebration" isimli turnesini sağlık sorunları dolayısıyla erteleyen ünlü şarkıcı, sağlığına kavuşmasıyla birlikte Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı'nda vereceği ücretsiz konser için kolları sıvadı!

Daha provalar yapılırken 1,5 milyon kişinin izdiham ettiği konser alanında hayranları Madonna'nın sahne hazırlıklarını izledi...Tamamen siyah bir kıyafet tercih eden şarkıcı neon kar maskesiyle kombinini tamamladı.

Daha provalar yapılırken 1,5 milyon kişinin izdiham ettiği konser alanında hayranları Madonna'nın sahne hazırlıklarını izledi...Tamamen siyah bir kıyafet tercih eden şarkıcı neon kar maskesiyle kombinini tamamladı.

Provalar sırasında üstsüz bir dansçıyla performans sergileyen Madonna kıyafetlerinden şovuna sosyal medyayı resmen salladı!

Provalar sırasında üstsüz bir dansçıyla performans sergileyen Madonna kıyafetlerinden şovuna sosyal medyayı resmen salladı!

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