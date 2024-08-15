Batuhan'ın "MasterChef Kurgu mu?" Açıklamasından Esin Çepni'nin İBS Hallerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Batuhan'ın "MasterChef Kurgu mu?" Açıklamasından Esin Çepni'nin İBS Hallerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
15 Ağustos Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Bilal Hancı'nın kendisini aldattığını iddia ettiği görüntüleri yaymasıyla gündem olan Esin Çepni, bu kez de OnlyFans hesabı açtığı iddiasıyla gündemi sarstı. Fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla çok konuşulan Çepni'nin ünlenmesini sağlayan İşte Benim Stilim'deki halleri de merak konusu oldu!
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2. MasterChef'te yeni sezonun en olaylı ismi olmayı başaran Deniz, günlük kaosunu yine tamamladı. Ses kayıtları ortaya çıkan Deniz'in, Zeynep'le tartışması sonucu Zeynep'in sinir krizi geçirmesine yol açtığı ortaya çıktı!
3. Aras Bulut İynemli'nin başrol olacağı Deha dizisinde kadro neredeyse tamamen netleşti. Devrim Özkan'la başlayan ancak son anda Ahsen Eroğlu olarak değiştirilen kadronun başrolüne bir başka kadın oyuncu daha dahil oldu!
4. Aşk Adası'nda sevgilisi Tuna'yı göğsünden öpüp sıkıştırmalara doyamayan Özge, sevgilisinin sarfettiği sözler karşısında bozuldu!
5. Gönül Dağı 5'inci sezon çekimleri başladı. Başrol oyuncusu Berk Atan'dan yeni sezon paylaşımı geldi: "Ne dilediğinize dikkat edin."
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6. Kızılcık Şerbeti seyircisinin en çok sevdiği karakterlerden biri şüphesiz Doğa! Sıla Türkoğlu'nun oyunculuk başarısını gören bir dizi hayranı yaşadığı bir anıyı paylaştı.
7. MasterChef'in kurgu olup olmadığı daima tartışma konusu olurken, eski yarışmacılardan Batuhan Bayır, Peak Mag'te bu soruya yanıt verdi.
8. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 Eylül’de yayınlanacak “Kirli Sepeti” üç oyuncu katıldı. En son Sadakatsiz'de izlediğimiz Nazlı Bulum da ve Prens'ten gidişi ile üzüldüğümüz Kürşat Demir de kadroda.
9. MasterChef'in hiçbir bölümünü kaçırmayan Demet Akalın, bu sezonun en olaylı yarışmacılardan Deniz hakkında sert yorumda bulundu.
10. Sinema ve dizi dünyasında öyle karakterler vardır ki oyuncusuyla adeta bütünleşir, ya da tam tersi! Öyle oyuncular vardır ki oynadıkları karakterlerle adeta bir ikon haline gelir. Onlardan başkası o rolü canlandırsa hayatta olmaz deriz. Netflix Türkiye hesabı “Bu rolü oynamak için doğmuş dediğin bir oyuncu bırak" paylaşımıyla takipçilerinden birbirinden farklı yanıtlar aldı. Gelin o oyunculara hep birlikte bakalım.
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11. Yarın ikinci sezon çekimleri başlayacak olan Sandık Kokusu’na yeni oyuncu müjdesi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Gülnaz’ın kızı Nazlı geliyor.
12. MasterChef'te Deniz artık izleyenlerin sabrını taşırdı. Yeni bölüm fragmanında Deniz'in arkadaşlarına bakışını ve davranışlarını görenler X'de tepki gösterdi.
13. Star TV'nin en sevilen dizilerinden Yalı Çapkını 3. sezon için geri sayım devam ederken, iddialı dizinin yeni sezon tarihi belli oldu.
14. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta?” yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Tanıtımda Hakan Ural vardı.
15. MasterChef'te herkesin sinir kat sayılarıyla oynamaya and içen Deniz yeni bölüm fragmanında bu defa takım kaptanı Zeynep'i çıldırttı. Sinir krizi geçiren Zeynep doktor kontrolüne alındı.
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