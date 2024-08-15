Eksik Kalırdık! Adeta Bu Rolü Oynamak İçin Doğmuş Dediğimiz Birbirinden Harika Oyuncular

Sinema ve dizi dünyasında öyle karakterler vardır ki oyuncusuyla adeta bütünleşir, ya da tam tersi! Öyle oyuncular vardır ki oynadıkları karakterlerle adeta bir ikon haline gelir. Onlardan başkası o rolü canlandırsa hayatta olmaz deriz. Netflix Türkiye hesabı “Bu rolü oynamak için doğmuş dediğin bir oyuncu bırak' paylaşımıyla takipçilerinden birbirinden farklı yanıtlar aldı. Gelin o oyunculara hep birlikte bakalım.