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Eksik Kalırdık! Adeta Bu Rolü Oynamak İçin Doğmuş Dediğimiz Birbirinden Harika Oyuncular

Eksik Kalırdık! Adeta Bu Rolü Oynamak İçin Doğmuş Dediğimiz Birbirinden Harika Oyuncular

dizi Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 13:37

Sinema ve dizi dünyasında öyle karakterler vardır ki oyuncusuyla adeta bütünleşir, ya da tam tersi! Öyle oyuncular vardır ki oynadıkları karakterlerle adeta bir ikon haline gelir. Onlardan başkası o rolü canlandırsa hayatta olmaz deriz. Netflix Türkiye hesabı “Bu rolü oynamak için doğmuş dediğin bir oyuncu bırak' paylaşımıyla takipçilerinden birbirinden farklı yanıtlar aldı. Gelin o oyunculara hep birlikte bakalım.

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Sinema ve dizi dünyasında öyle karakterler vardır ki oyuncusuyla adeta bütünleşir, ya da tam tersi! Oyuncular oynadıkları karakterlerle bütünleşir ve biz başka bir oyuncunun o karakteri daha iyi canlandıramayacağını düşünürüz.

X/Twitter'da Netflix Türkiye hesabı “Bu rolü oynamak için doğmuş dediğin bir oyuncu bırak" paylaşımı yaptı. Dizi ve film hayranları bu paylaşımın altına birbirinden iyi oyuncuları bıraktı. Gelin hep birlikte o oyunculara bakalım.

X/Twitter'da Netflix Türkiye hesabı “Bu rolü oynamak için doğmuş dediğin bir oyuncu bırak" paylaşımı yaptı. Dizi ve film hayranları bu paylaşımın altına birbirinden iyi oyuncuları bıraktı. Gelin hep birlikte o oyunculara bakalım.
twitter.com

1. Önem Özülkü'yü ondan daha iyi kim oynayabilirdi ki...

1. Önem Özülkü'yü ondan daha iyi kim oynayabilirdi ki...
twitter.com

2. Penn Badgley der susarız...

3. Bu rol teklifini reddetseydi üzülürdük.

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4. Bryan Cranston, Walter White olmasaydı ne olurdu hiç düşündünüz mü?

4. Bryan Cranston, Walter White olmasaydı ne olurdu hiç düşündünüz mü?
twitter.com

5. Tom Ellis'ten daha iyi kim şeytan olurdu? Olmazdı.

6. Aksini iddia eden varsa gelsin...

6. Aksini iddia eden varsa gelsin...
twitter.com

7. Erkan Kolçak Köstendil'in zirvesidir bu:

7. Erkan Kolçak Köstendil'in zirvesidir bu:
twitter.com

8. Sadece Pride and Prejudice dizisinde değil adam Bridget Jones's Diary'de bile Darcy!

8. Sadece Pride and Prejudice dizisinde değil adam Bridget Jones's Diary'de bile Darcy!
twitter.com
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9. Serkan Keskin geldiyse olaysız dağılalım...

10. Julia Garner karakteri oynamıyor, yaşıyor sanki...

10. Julia Garner karakteri oynamıyor, yaşıyor sanki...
twitter.com

11. Bu rol James Gandolfini'ye çok şey verdi ama çok şey de götürdü...

11. Bu rol James Gandolfini'ye çok şey verdi ama çok şey de götürdü...
twitter.com

12. Kristian Nairn bu rol için doğmuş diyebilir miyiz? Diyebiliriz.

13. Jack Gleeson'ın Joffrey Baratheon rolünü oynamak için verdiği çabayı düşününce... EVET, EVET, EVET!

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14. Travis Fimmel olmadan bu liste eksik kalırdı:

15. İmza kaşe mühür.

16. Her lafı doğruydu be...

17. Serkan Şengül ya hahahahaha.

18. Bu doğru...

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19. +1

19. +1
twitter.com

20. Gökçe Bahadır sen harika bir oyuncusun...

Peki sizin "o rol için doğmuş" dediğiniz dizi ya da film karakteri hangisi? Yorumlara buyrun...

Peki sizin "o rol için doğmuş" dediğiniz dizi ya da film karakteri hangisi? Yorumlara buyrun...
twitter.com

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