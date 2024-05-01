Bahar'ın Kamera Arkasından Survivor Yaman'ın Cinsellik İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bahar'ın Kamera Arkasından Survivor Yaman'ın Cinsellik İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Bahar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde biz romantik sahneleri Bahar ve Evren arasında beklerken, Evren yanlışlıkla Timur'u 'cok' diye öptü!
Geçtiğimiz gün Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babasını oynayacak oyuncu Tolga Tekin haberi hızla yayıldı. Sosyal medyada dizide amca Sadi Hüdayi ile fotoğrafları yan yana gelince benzerlikleri şaşırttı.
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın birlikte sunuculuk yaptığı "Evleneceksen Gel" isimli popüler evlilik programında tanınan Solmaz Çiros, çarpıcı dans yetenekleri ve göz alıcı güzelliğiyle adından sıkça bahsettirmişti. Bu evlilik programının ardından, Çiros bir dizi projelerinde de yer alarak kariyerine farklı bir yön verdi. Ancak, bir süredir kamuoyunun gözlerinden uzakta olan Çiros, şimdi ise radikal bir değişimle tekrar gündeme geldi.
Bahar son bölümüyle yine kahkahaya boğdu ama espri yeteneği yüksek goygoyseverlerin de oyunculardan eksik kalır yanı yoktu. İzlerken güldüren izleyicilerin eğlenceli tweetleri için sizleri şöyle alalım.
"Akasya Durağı" adlı televizyon dizisi, yayınlandığı dönemde izleyici rekorlarına ulaşmıştı. Bu popüler dizinin sevilen karakterlerinden Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son zamanlarda televizyon ekranlarından uzak bir yaşam tercih etmiş durumda. Sönmez'in yıllar içinde geçirdiği büyük değişim, herkesi hayrete düşürdü.
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Bahar'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Yine izleyiciyi güldüren anlar yaşandı. İşte bölümden sonra sosyal medyada gündem olan o sahne...
Survivor All Star'daki heyecan dolu mücadele, bayrak yarışıyla devam etti. Bu zorlu yarışta dokunulmazlık ödülünü Mavi Takım kazandı. Bununla birlikte, Kırmızı Takım'dan yeni bir eleme adayı belirlendi. Ancak oyun sırasında eli sakatlanan Furkan'ın sinir krizi geçirmesi, dikkatleri üzerine çekti. İşte Survivor All Star'da yaşananlar ve merak edilen tüm ayrıntılar...
Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin, 1 Mayıs nedeniyle Bozdoğan Kemeri'ne kurulan polis barikatlarını paylaştı. Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi.
Bir döneme damga vuran Ezel dizisi karakterlerin enfes replikleriyle hala akıllarımızda yer edinirken, Ezel'i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu dizideki efsaneleşmiş bir repliği yıllar sonra tekrardan söyledi.
Kanal D'nin 3 sezondur yayınlanan dizisi Yargı hikâyenin bitmesiyle ekran yolculuğuna veda ederken, dizinin finaline haftalar kala yapım ekibi dizinin final bölümü hakkında bomba bir açıklama yaptı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Bahar ekran yolculuğuna tam gaz ilerlerken, son bölümde Timur tarafından aldatıldığını öğrenen Bahar'ın yaşadığı yıkımı anlatan sahnenin kamera arkası yayınlandı.
Survivor'dan elenen Yaman Keleş, sosyal medya fenomeni Canbequit'in yayınına katılarak ada hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Canbequit'in sorduğu cinsellik sorusuna verdiği cevapla ünlü fenomeni şaşırttı!
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, Elle'ye verdiği röportajda dizide Afet Hoca karakterine hayat veren Perran Kutman'ı andı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes reyting oranlarıyla ekran yolculuğuna devam ederken, usta sanatçı Müjdat Gezen dizi hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu. Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut bu iddiaya yanıt verdi.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncularından Doğukan Güngör, Ceren Karakoç ve Selin Türkmen Ali Sunal'ın programına konuk oldu. Takıntı ve batıl inançlarını konuşan oyuncular herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.
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