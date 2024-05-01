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Yine Kahkahalar Havada Uçuştu: Bahar'ın Son Bölümüne Gelen Birbirinden Komik Yorumlar

Yine Kahkahalar Havada Uçuştu: Bahar'ın Son Bölümüne Gelen Birbirinden Komik Yorumlar

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
01.05.2024 - 12:16

Bahar son bölümüyle yine kahkahaya boğdu ama espri yeteneği yüksek goygoyseverlerin de oyunculardan eksik kalır yanı yoktu. İzlerken güldüren izleyicilerin eğlenceli tweetleri için sizleri şöyle alalım:

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Bahar'ın harika bir çıkış yapamasa da evi ve Timur'u terk ettiği, Rengin'le ikisine muhteşem yargı dağıttığı harika bir 11. bölüm izledik.

Bahar'ın harika bir çıkış yapamasa da evi ve Timur'u terk ettiği, Rengin'le ikisine muhteşem yargı dağıttığı harika bir 11. bölüm izledik.

Her ne kadar Evren ve Bahar sahneleri çok az olsa da gittikçe güçlenen bağları bizi mutlu etmeye yetti de arttı bile.

Her ne kadar Evren ve Bahar sahneleri çok az olsa da gittikçe güçlenen bağları bizi mutlu etmeye yetti de arttı bile.

Çağla'nın muhteşem ötesi arkadaşlığını da es geçmeyeceğiz elbette!

Çağla'nın muhteşem ötesi arkadaşlığını da es geçmeyeceğiz elbette!

Kahkahaya boğan bölümde goygoyseverler de yerlerini aldılar.

Bizim bu duygusallık da biraz fazla sanki.

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Bildiklerini söyleseler ne olacaktı ki?

Ahahah özellikle mi seçtin?

Ahahah özellikle mi seçtin?
twitter.com

Aynı vibe.

Aynı vibe.
twitter.com

O kadar güzeller ki çok da sinirli kalamıyoruz.

O kadar güzeller ki çok da sinirli kalamıyoruz.
twitter.com

Aşkısı diyelim kısaca.

Aşkısı diyelim kısaca.
twitter.com
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Ben de aynı böyleyim.

Ben de aynı böyleyim.
twitter.com

Fazla samimiyete gerek yok bence.

Fazla samimiyete gerek yok bence.
twitter.com

Uğur'un sosyal medya göndermelerine ayrı bölüm rica edebilir miyiz?

Maalesef bu savaşı kaybedip bütün Timur sahnelerine güldüm.

Bu konu üzdü ama hepimizi.

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Doruk sen mükemmel bir detaysın.

Tedbiri elden bırakmamak gerek.

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