Yine Kahkahalar Havada Uçuştu: Bahar'ın Son Bölümüne Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Yine Kahkahalar Havada Uçuştu: Bahar'ın Son Bölümüne Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Bahar son bölümüyle yine kahkahaya boğdu ama espri yeteneği yüksek goygoyseverlerin de oyunculardan eksik kalır yanı yoktu. İzlerken güldüren izleyicilerin eğlenceli tweetleri için sizleri şöyle alalım:
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Bahar'ın harika bir çıkış yapamasa da evi ve Timur'u terk ettiği, Rengin'le ikisine muhteşem yargı dağıttığı harika bir 11. bölüm izledik.
Her ne kadar Evren ve Bahar sahneleri çok az olsa da gittikçe güçlenen bağları bizi mutlu etmeye yetti de arttı bile.
Çağla'nın muhteşem ötesi arkadaşlığını da es geçmeyeceğiz elbette!
Kahkahaya boğan bölümde goygoyseverler de yerlerini aldılar.
Bizim bu duygusallık da biraz fazla sanki.
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Bildiklerini söyleseler ne olacaktı ki?
Ahahah özellikle mi seçtin?
Aynı vibe.
O kadar güzeller ki çok da sinirli kalamıyoruz.
Aşkısı diyelim kısaca.
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Ben de aynı böyleyim.
Fazla samimiyete gerek yok bence.
Uğur'un sosyal medya göndermelerine ayrı bölüm rica edebilir miyiz?
Maalesef bu savaşı kaybedip bütün Timur sahnelerine güldüm.
Bu konu üzdü ama hepimizi.
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Doruk sen mükemmel bir detaysın.
Tedbiri elden bırakmamak gerek.
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