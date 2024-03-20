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Avcılar'da Bir Binanın Yıkım İşlemi Yapılırken Felaketten Dönüldü: 4. Katta Uyuyan Kişi Ekiplere El Salladı!

Avcılar'da Bir Binanın Yıkım İşlemi Yapılırken Felaketten Dönüldü: 4. Katta Uyuyan Kişi Ekiplere El Salladı!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 12:37

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İstanbul Avcılar'da bir binanın yıkım işlemi yapıldığı sırada felaketten dönüldü. Binanın 4. katında uyuyan bir kişi ekiplere seslenerek el sallayınca binada insan olduğu anlaşıldı!

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Geçen yıl yaşanan bir olayda, binadan düşen beton parçası 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ın ölümüne neden olmuştu.

Geçen yıl yaşanan bir olayda, binadan düşen beton parçası 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ın ölümüne neden olmuştu.

Yaşanan olaydan sonra yapılan testler sonucunda binanın çürük olduğu belirlenmiş ve yıkım kararı alınmıştı. Yıkım işlemi ise yaşanan olaydan 11 ay sonra başladı.

Yaşanan olaydan sonra yapılan testler sonucunda binanın çürük olduğu belirlenmiş ve yıkım kararı alınmıştı. Yıkım işlemi ise yaşanan olaydan 11 ay sonra başladı.

Ancak bu sefer de binanın yıkım işlemi yapılırken, binanın içerisinde uyuyan bir kişinin pencereye çıkarak ekiplere el sallaması ile bir felaketten dönüldü.

Ancak bu sefer de binanın yıkım işlemi yapılırken, binanın içerisinde uyuyan bir kişinin pencereye çıkarak ekiplere el sallaması ile bir felaketten dönüldü.

Evsiz olduğu belirtilen kişinin binadan ayrılmasından sonra yıkım işlemine devam edildi.

İşte o anlar: 👇

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