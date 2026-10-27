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Bir Kullanıcı Fakir ve Zengin Mahallenin Parkları Arasındaki Farkı Gösterdi

Bir Kullanıcı Fakir ve Zengin Mahallenin Parkları Arasındaki Farkı Gösterdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
27.10.2026 - 18:34

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Günümüzde sınıf farkı hayatın hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Yaşadığımız mahalleye göre okulların imkanları, sağlık hizmetlerine ulaşmanın kolaylığı, toplu taşımanın sıklığı, hatta sokakların aydınlatması ve temizliği bile değişebiliyor. Aynı şehirde büyüyen iki çocuk, evlerinin birkaç sokak ötesinde bambaşka olanaklarla karşılaşabiliyor. Bu fark zaman zaman çocukların oyun oynadığı alanlara kadar uzanıyor. 

'gokgurultusucb' isimli kullanıcı, evinin penceresinden çektiği görüntüde toprak zeminli bir park ile yeşil çim halıyla kaplı bir parkı gösterdi. Sadece birkaç metre uzaklıkta bulunan iki park arasındaki fark izleyenleri düşündürdü.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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