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Ustanın Peşinde Hortum Gibi Sürüklenen Çırağın Sanayi Videosu Güldürdü

Ustanın Peşinde Hortum Gibi Sürüklenen Çırağın Sanayi Videosu Güldürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 19:31

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Sanayide bir gün geçiren herkes çıraklığın ne kadar yorucu olduğunu bilir. Ustanın tek bir seslenişiyle oradan oraya koşturan, aracın altına girip üstü başı yağ içinde çıkan çıraklar, sanayi hayatının en tanıdık yüzleri arasında.

'asiroglujantlastik' isimli hesap, bu hali 'Sanayide hortum olmak' notuyla esprili bir videoya dönüştürdü. 11 saniyelik paylaşım kısa sürede 100 binden fazla beğeni topladı.

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Ustanın elinde hortum, çırağın sırtı yerde

Ustanın elinde hortum, çırağın sırtı yerde

Video, iş yerinin önünde elinde uzun bir hortumla yürüyen ustanın görüntüsüyle açılıyor. Ekranın üstündeki 'Hortumsundur!' yazısı, birazdan gelecek sahnenin ipucunu veriyor. Ardından kamera arabanın tekerleğine dönüyor: Kırmızı tişörtlü çırak, sırtüstü yere uzanmış halde tekerleğin arkasında bir şeylerle uğraşıyor.

Son karede ise çırak, arabanın hemen yanında elleri başında, bitap düşmüş halde yerde yatıyor. Konuşma olmadan yalnızca müzikle ilerleyen videoda 'hortum' benzetmesi, ustanın elinde oradan oraya çekiştirilen, her işe koşturulan çırağın halini anlatıyor.

Sanayide çalışan ya da yolu bir şekilde oraya düşmüş olanlara tanıdık gelen bu sahneler, kısa sürede yayılarak 100 binden fazla beğeni aldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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