Ustanın Peşinde Hortum Gibi Sürüklenen Çırağın Sanayi Videosu Güldürdü

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Sanayide bir gün geçiren herkes çıraklığın ne kadar yorucu olduğunu bilir. Ustanın tek bir seslenişiyle oradan oraya koşturan, aracın altına girip üstü başı yağ içinde çıkan çıraklar, sanayi hayatının en tanıdık yüzleri arasında.
'asiroglujantlastik' isimli hesap, bu hali 'Sanayide hortum olmak' notuyla esprili bir videoya dönüştürdü. 11 saniyelik paylaşım kısa sürede 100 binden fazla beğeni topladı.
Ustanın elinde hortum, çırağın sırtı yerde
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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