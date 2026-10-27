Ustanın Peşinde Hortum Gibi Sürüklenen Çırağın Sanayi Videosu Güldürdü

Sanayide bir gün geçiren herkes çıraklığın ne kadar yorucu olduğunu bilir. Ustanın tek bir seslenişiyle oradan oraya koşturan, aracın altına girip üstü başı yağ içinde çıkan çıraklar, sanayi hayatının en tanıdık yüzleri arasında.

'asiroglujantlastik' isimli hesap, bu hali 'Sanayide hortum olmak' notuyla esprili bir videoya dönüştürdü. 11 saniyelik paylaşım kısa sürede 100 binden fazla beğeni topladı.

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