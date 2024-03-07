Aras Bulut İynemli'nin Çukur İtirafından Enis Arıkanlı Ağır Yaşamlar'a Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Aras Bulut İynemli'nin Çukur İtirafından Enis Arıkanlı Ağır Yaşamlar'a Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Mart Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin kamera arkası görüntüleri gündem oldu. Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd ve çocukluğunu canlandıran oyuncunun o anları içeriğimizde!
2. Sezonun ortasından giriş yapmasına rağmen ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşen ve rekora koşan Bahar dizisi izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Dördüncü bölümüyle ekrana gelen ve hayranlık uyandıran dizinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu!
3. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve 131 bölüm sonunda 2021 yılında final yapan Çukur, gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri olarak görülüyor. Dizinin başrolü Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli, büyük bir etki yaratan finaliyle ilgili detayları anlattı.
4. Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisine Karsu ve Atilla'nın sevişme sahnesi damga vurdu. Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in canlandırdığı karakterlerin o anları haliyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
5. Yunus Emre, Survivor All Star'da eğlenceli tavırları ve esprili kişiliğiyle büyük bir hayran kitlesi elde etti. Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımlarda da en çok beğeni alan ikinci yarışmacı olmayı başaran Yunus Emre'nin Survivor'daki komik anlarını sizler için derledik!
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6. TLC ekranlarında 10 sezondur yayınlanan Ağır Yaşamlar, ülkemizde büyük bir ilgiyle izleniyor. 13 Mart Çarşamba günü yeni sezonuyla ekranlara gelecek Ağır Yaşamlar'da izleyiciyi bir sürpriz bekliyor.
7. Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi son bölümündeki bir sahneyle gündem olmuştu. Dizinin 2. bölümünde Fecir karakterinin yanındaki kadınlara "köpek" gibi içmelerini söylemesi tepki toplarken, RTÜK bu konuda inceleme başlattı.
8. Bahar dizisinin yeni yıldızlarından Sena Kalıp, nam-ı diğer dizideki rolüyle Parla'yı gelin yakından tanıyalım...
9. Survivor All Star 2024 sezonu bize istediğimiz o karmaşayı sağlıyor sağlamasına ama, eğlenceli anlarıyla da oldukça gülmemize sebep oluyor. Yarışmacıların kavga etmedikleri sürede birbirleriyle uğraştıkları anlar kameralara yansırken, ceza almalara doyamayan Yunus Emre'nin Aleyna'ya bulduğu her fırsatta sataştığı anlar herkese kahkaha attırdı.
10. Survivor All Star 2024 kaotik ve karmaşa dolu bölümlerinde karşımıza çıkarttığı birkaç eğlenceli anla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Yarışmacıların tahammül sınırları git gide düşmeye başlarken geçirdikleri değişimler de oldukça konuşuluyor. Furkan Kızılay'ın son bölümde tişörtünün halini görenler de yorum yapmadan duramadı. Murat Ceylan da yarışma öncesi dalga geçmeyi unutmadı...
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11. Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci, bu hafta programında bir baba olan Rasim Bey'i konuk etti. Herkesin merakla beklediği bu bölümde, Rasim Bey'in anlattıkları herkesi şok etti.
12. Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri Pınar'la kavga eden Sema'nın diskalifiye edilmesi oldu. Sema'nın gidişinin ardından kardeşi Seda Ocak'ın öfkesi bir türlü bitmezken, Pınar' "pislik" dediği anlar kameralara yakalandı.
13. Survivor'ın en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre aldığı ödül cezalarıyla gündemden düşmezken, son aldığı 3 ödül cezasına Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'den sitem gelmişti. Yunus Emre'nin cezasının iptal edilmesini isteyen Yasemin bu konuda babasına ısrarda bulunurken, Ilıcalı o anları Yunus Emre'ye anlattı.
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