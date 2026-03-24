Altın Yatırımcısı Endişeli: Bir Kuyumcu 1 Hafta Önce Ne Kadar Altınla Hangi Ürünlerin Alınabildiğini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.03.2026 - 17:00

Altın geçtiğimiz yıldan beri rekor üzerine rekor kırıyor, yatırımcısını mutlu ediyordu. Özellikle savaşın da patlak vermesiyle herkesin gözü altına çevrildi. Fakat piyasada beklenmedik bir durum gerçekleşti. Altın çok sert bir düşüş yaşadı. Bu durum altın yatırımına adım atmak isteyenleri heyecanlandırken hali hazırda elinde  altın bulunanlar arasında endişeye sebep oldu. 

Bir kuyumcu sadece bir hafta önce ne kadar altınla hangi ürünlerin alınabileceğini gösterdi. Video, altın yatırımcılarının endişelerini daha da artırdı.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Peki bu düşüşün sebebi ne?

  • Dolar: ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, altın üzerinde baskı oluşturuyor.

  • Fed Beklentileri: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitme ihtimalinin zayıflaması, yatırımcıları faizsiz bir varlık olan altından uzaklaştırıyor.

  • Jeopolitik Gelişmeler: Orta Doğu'dan gelen çelişkili mesajlar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler fiyatlardaki dalgalanmayı artırıyor.

Bugün, 24 Mart 2026 Salı, altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Piyasalardan gelen son verilere göre altın, güne düşüşle başladı ve üst üste 10. işlem gününde de değer kaybını sürdürdü.

YATIRIM TAVİYESİ DEĞİLDİR!

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
