Almanya'dan Ön Onay Alan Bir Hemşirenin Mutluluk Gözyaşları Tartışma Yarattı

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Şimdilerde pek çok genç yurt dışı hayalleri kuruyor. Özellikle sağlık çalışanlarımız yurt dışında çalışmayı tercih ediyor.
8 aydır Almanya'dan onay almak için çalışan genç, onay sonrasında gözyaşlarına boğuldu;
O anlara ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.
Kimileri gencin bu hale geldiğine üzüldü,
Kimileri ise onun mutluğunu paylaştı.
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Kimileri de Almanya hayali kuran genci eleştirmeye başladı;
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Haydi yorumlara...
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herşey gönlünce olsun umarım istediği herşeye ulaşır ne diyelim 🌷
ülke bir hemşire kaybetti. Almanya ne kazandı acaba
Çok güzel bir hayatın olsun güzel kız, çok mutlu ol ❤️ Kötü yorum yapan herkes de afedersiniz ama bokunda boğulsun 😀