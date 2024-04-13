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Almanya'dan Ön Onay Alan Bir Hemşirenin Mutluluk Gözyaşları Tartışma Yarattı

Almanya'dan Ön Onay Alan Bir Hemşirenin Mutluluk Gözyaşları Tartışma Yarattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 11:31

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Son yıllarda özellikle sağlık çalışanları, yurt dışına gitmeye başladı. Pek çok kişi ülkeye veda erken, bir hemşire de Almanya'da ön onay aldığı için mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

O anlar ise tartışma yarattı.

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Şimdilerde pek çok genç yurt dışı hayalleri kuruyor. Özellikle sağlık çalışanlarımız yurt dışında çalışmayı tercih ediyor.

Şimdilerde pek çok genç yurt dışı hayalleri kuruyor. Özellikle sağlık çalışanlarımız yurt dışında çalışmayı tercih ediyor.

Almanya'dan hemşirelik için ön onay aldığını söyleyen bir genç de gözyaşlarına boğuldu. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

8 aydır Almanya'dan onay almak için çalışan genç, onay sonrasında gözyaşlarına boğuldu;

O anlara ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

O anlara ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.
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Kimileri gencin bu hale geldiğine üzüldü,

Kimileri gencin bu hale geldiğine üzüldü,
twitter.com

Kimileri ise onun mutluğunu paylaştı.

Kimileri ise onun mutluğunu paylaştı.
twitter.com
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Kimileri de Almanya hayali kuran genci eleştirmeye başladı;

Kimileri de Almanya hayali kuran genci eleştirmeye başladı;
twitter.com

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Haydi yorumlara...

Haydi yorumlara...
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c.ysfalbs

herşey gönlünce olsun umarım istediği herşeye ulaşır ne diyelim 🌷

marley

ülke bir hemşire kaybetti. Almanya ne kazandı acaba

Tuğba Efe

Çok güzel bir hayatın olsun güzel kız, çok mutlu ol ❤️ Kötü yorum yapan herkes de afedersiniz ama bokunda boğulsun 😀