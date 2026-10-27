El Clásico’da Arda Güler’in Pası Matematikle Analiz Edildi: Savunmacının Neden Yetişemediği Ortaya Çıktı

Analize göre pasın uzunluğu yaklaşık 35 metre, hedeflenen alan ise yalnızca 2 metre genişliğinde. Bu durumda pasın geçmesi gereken açı θ = 2·arctan(1/35) formülüyle hesaplanıyor. Top, yaklaşık 1,7 saniyede hedefe ulaşıyor. Yani topun hızı 35/1,7 ≈ 20,6 m/s, yani saatte yaklaşık 74 kilometre.

Savunmacı ise top yolundan yaklaşık 3 metre uzakta duruyor. Oyuncunun tepki süresi 0,25 saniye kabul edildiğinde, topu kesmek için katetmesi gereken mesafe 5,2 metre çıkıyor. Yani savunmacının topu kesmesi, hesaba göre imkânsız.

Pasın asıl inceliği ise Camavinga’nın hareketinde saklı. Camavinga 7 m/s hızla koşarken top 1,7 saniyede hedefe ulaşıyor, bu da yaklaşık 12 metrelik bir koşuya denk geliyor. Arda, topu Camavinga’nın o anki yerine değil, ulaşacağı noktaya gönderiyor. Hata payı yalnızca 3,3 derece. Analizin vardığı sonuç ise şu: Futbol zekâsı dediğimiz şey aslında sezgisel matematik.