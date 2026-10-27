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El Clásico’da Arda Güler’in Pası Matematikle Analiz Edildi: Savunmacının Neden Yetişemediği Ortaya Çıktı

El Clásico’da Arda Güler’in Pası Matematikle Analiz Edildi: Savunmacının Neden Yetişemediği Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 10:15

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El Clásico’nun 67. dakikasında Arda Güler’in Camavinga’ya gönderdiği pas, izleyenlerin alkışlarını toplamıştı. Üniversiteli Matematik adlı sayfa ise bu pası geometri ve hız hesaplarıyla inceledi. Ortaya ise şaşırtan sonuçlar çıktı. Peki Arda’nın pasında hangi sayılar saklıydı? Gelin birlikte görelim…

Kaynak: Üniversiteli Matematik

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Arda Güler’in Pasındaki Matematik Savunmacıya Zaman Tanımadı

Arda Güler’in Pasındaki Matematik Savunmacıya Zaman Tanımadı

Analize göre pasın uzunluğu yaklaşık 35 metre, hedeflenen alan ise yalnızca 2 metre genişliğinde. Bu durumda pasın geçmesi gereken açı θ = 2·arctan(1/35) formülüyle hesaplanıyor. Top, yaklaşık 1,7 saniyede hedefe ulaşıyor. Yani topun hızı 35/1,7 ≈ 20,6 m/s, yani saatte yaklaşık 74 kilometre.

Savunmacı ise top yolundan yaklaşık 3 metre uzakta duruyor. Oyuncunun tepki süresi 0,25 saniye kabul edildiğinde, topu kesmek için katetmesi gereken mesafe 5,2 metre çıkıyor. Yani savunmacının topu kesmesi, hesaba göre imkânsız.

Pasın asıl inceliği ise Camavinga’nın hareketinde saklı. Camavinga 7 m/s hızla koşarken top 1,7 saniyede hedefe ulaşıyor, bu da yaklaşık 12 metrelik bir koşuya denk geliyor. Arda, topu Camavinga’nın o anki yerine değil, ulaşacağı noktaya gönderiyor. Hata payı yalnızca 3,3 derece. Analizin vardığı sonuç ise şu: Futbol zekâsı dediğimiz şey aslında sezgisel matematik.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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