El Clásico’da Arda Güler’in Pası Matematikle Analiz Edildi: Savunmacının Neden Yetişemediği Ortaya Çıktı

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El Clásico’nun 67. dakikasında Arda Güler’in Camavinga’ya gönderdiği pas, izleyenlerin alkışlarını toplamıştı. Üniversiteli Matematik adlı sayfa ise bu pası geometri ve hız hesaplarıyla inceledi. Ortaya ise şaşırtan sonuçlar çıktı. Peki Arda’nın pasında hangi sayılar saklıydı? Gelin birlikte görelim…
Kaynak: Üniversiteli Matematik
Arda Güler’in Pasındaki Matematik Savunmacıya Zaman Tanımadı
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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