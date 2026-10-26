16 Yaşında İlk Maçına Çıktı, Ronaldo’nun Rekorunu Geçti: Arda Güler’in Kariyerindeki Unutulmaz İlkler

25 Şubat 2005’te Ankara’da dünyaya gelen Arda Güler, futbol eğitimine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Henüz 9 yaşındayken kulübün altyapısına katılan Arda, 2014-2019 yılları arasında burada forma giydi. Küçük yaşlardan itibaren top kontrolü, sol ayağı ve oyun görüşüyle kendisini gösteren genç futbolcu, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe U19 takımında gösterdiği performans, profesyonel kariyerinin kapılarını açtı. Özellikle 2020-2021 sezonunda oynadığı karşılaşmalardaki golleri ve asistleriyle teknik ekibin ilgisini çekti. Arda, kısa süre sonra henüz 17 yaşına bile gelmeden Fenerbahçe A Takımı’nda forma giymeye başlayacaktı.