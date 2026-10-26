16 Yaşında İlk Maçına Çıktı, Ronaldo’nun Rekorunu Geçti: Arda Güler’in Kariyerindeki Unutulmaz İlkler
Henüz 16 yaşındayken Fenerbahçe formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Arda Güler, kısa sürede Türk futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri oldu. Ankara’da başlayan futbol serüveni, Fenerbahçe’deki başarılı performansının ardından dünya devi Real Madrid’e uzandı. Genç yaşta attığı goller, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla adını futbol tarihine yazdırmayı başardı. Üstelik A Millî Takım formasıyla gösterdiği performans ve EURO 2024’te Cristiano Ronaldo’nun rekorunu geride bırakması, kariyerinin en özel anları arasına girdi. Peki Arda Güler ilk profesyonel maçına ne zaman çıktı, ilk golünü hangi takıma attı ve hangi rekorları kırdı? İşte genç yıldızın Fenerbahçe’den Real Madrid’e uzanan kariyerindeki unutulmaz ilkler…
Arda Güler’in Futbol Yolculuğu Gençlerbirliği Altyapısında Başladı
19 Ağustos 2021: Fenerbahçe Formasıyla İlk Resmî Maçına Çıktı
22 Ağustos 2021: İlk Süper Lig Maçında Asist Yaptı
13 Mart 2022: İlk Profesyonel Golünü Attı ve Fenerbahçe Tarihine Geçti
3 Kasım 2022: Avrupa Kupalarındaki İlk Golünü Dinamo Kiev’e Attı
19 Kasım 2022: A Millî Takım Formasını İlk Kez Giydi
11 Haziran 2023: Kariyerinin İlk Büyük Kupasını Kazandı
19 Haziran 2023: A Millî Takım’daki İlk Golüyle Bir Rekor Daha Kırdı
6 Temmuz 2023: Real Madrid’e Transferi Resmen Açıklandı
6 Ocak 2024: Real Madrid Formasıyla İlk Kez Sahaya Çıktı
10 Mart 2024: Real Madrid’deki İlk Golünü Santiago Bernabéu’da Attı
18 Haziran 2024: Avrupa Şampiyonası’ndaki İlk Maçında Ronaldo’nun Rekorunu Kırdı
15 Nisan 2026: Şampiyonlar Ligi’ndeki İlk Golü Real Madrid Tarihine Geçti
Ankara’da Başlayan Futbol Hayali Real Madrid’e Uzandı
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