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16 Yaşında İlk Maçına Çıktı, Ronaldo’nun Rekorunu Geçti: Arda Güler’in Kariyerindeki Unutulmaz İlkler

16 Yaşında İlk Maçına Çıktı, Ronaldo’nun Rekorunu Geçti: Arda Güler’in Kariyerindeki Unutulmaz İlkler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 13:57
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Henüz 16 yaşındayken Fenerbahçe formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Arda Güler, kısa sürede Türk futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri oldu. Ankara’da başlayan futbol serüveni, Fenerbahçe’deki başarılı performansının ardından dünya devi Real Madrid’e uzandı. Genç yaşta attığı goller, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla adını futbol tarihine yazdırmayı başardı. Üstelik A Millî Takım formasıyla gösterdiği performans ve EURO 2024’te Cristiano Ronaldo’nun rekorunu geride bırakması, kariyerinin en özel anları arasına girdi. Peki Arda Güler ilk profesyonel maçına ne zaman çıktı, ilk golünü hangi takıma attı ve hangi rekorları kırdı? İşte genç yıldızın Fenerbahçe’den Real Madrid’e uzanan kariyerindeki unutulmaz ilkler…

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Arda Güler’in Futbol Yolculuğu Gençlerbirliği Altyapısında Başladı

Arda Güler’in Futbol Yolculuğu Gençlerbirliği Altyapısında Başladı

25 Şubat 2005’te Ankara’da dünyaya gelen Arda Güler, futbol eğitimine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Henüz 9 yaşındayken kulübün altyapısına katılan Arda, 2014-2019 yılları arasında burada forma giydi. Küçük yaşlardan itibaren top kontrolü, sol ayağı ve oyun görüşüyle kendisini gösteren genç futbolcu, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe U19 takımında gösterdiği performans, profesyonel kariyerinin kapılarını açtı. Özellikle 2020-2021 sezonunda oynadığı karşılaşmalardaki golleri ve asistleriyle teknik ekibin ilgisini çekti. Arda, kısa süre sonra henüz 17 yaşına bile gelmeden Fenerbahçe A Takımı’nda forma giymeye başlayacaktı.

19 Ağustos 2021: Fenerbahçe Formasıyla İlk Resmî Maçına Çıktı

19 Ağustos 2021: Fenerbahçe Formasıyla İlk Resmî Maçına Çıktı

Arda Güler’in profesyonel kariyerindeki ilk karşılaşması, 19 Ağustos 2021’de oynanan Fenerbahçe-HJK Helsinki maçı oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahaya çıkan genç futbolcu, o gün yalnızca 16 yaş 174 günlüktü. Dönemin teknik direktörü Vitor Pereira’nın kendisine forma şansı vermesi, Arda’nın futbol kariyerindeki ilk büyük dönüm noktalarından biri oldu.

Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Arda ise ilk kez profesyonel seviyede, Avrupa kupası mücadelesinde sahaya çıkmanın heyecanını yaşadı. Gençlerbirliği altyapısında başlayan yolculuğu artık çok daha büyük bir sahnede devam ediyordu.

22 Ağustos 2021: İlk Süper Lig Maçında Asist Yaptı

22 Ağustos 2021: İlk Süper Lig Maçında Asist Yaptı

Avrupa kupalarındaki ilk maçından yalnızca üç gün sonra Arda Güler, Süper Lig’de de sahaya çıktı. 22 Ağustos 2021’de Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil oldu. Üstelik ligdeki ilk maçında takımının ikinci golünde önemli bir rol oynadı.

Arda’nın pasıyla buluşan Miha Zajc, karşılaşmanın son bölümünde topu ağlara gönderdi. Böylece genç futbolcu, Süper Lig’deki ilk asistini de henüz 16 yaşındayken yapmış oldu. Profesyonel kariyerinin başlangıcında hem Avrupa’da hem de Türkiye’de kısa süre içerisinde forma şansı bulması, gelecek yıllardaki yükselişinin ilk işaretlerindendi.

13 Mart 2022: İlk Profesyonel Golünü Attı ve Fenerbahçe Tarihine Geçti

13 Mart 2022: İlk Profesyonel Golünü Attı ve Fenerbahçe Tarihine Geçti

Arda Güler’in kariyerindeki unutulmaz anlardan biri, 13 Mart 2022’de oynanan Alanyaspor karşılaşmasında yaşandı. Fenerbahçe’nin deplasmanda 5-2 kazandığı maçın 74. dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna giren genç futbolcu, dört dakika sonra topu ağlara gönderdi. Henüz 17 yaş 16 günlük olan Arda, böylece profesyonel kariyerindeki ilk golüne ulaştı.

Ancak bu golün anlamı yalnızca Arda’nın kariyerindeki ilk gol olması değildi. Genç futbolcu, aynı zamanda Fenerbahçe tarihinde Süper Lig’de gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti. Üstelik karşılaşmayı bir de asist yaparak tamamladı. Sarı-lacivertli taraftarların uzun süre unutmayacağı bu performans, Arda’nın artık A Takım’da daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu gösteriyordu.

3 Kasım 2022: Avrupa Kupalarındaki İlk Golünü Dinamo Kiev’e Attı

3 Kasım 2022: Avrupa Kupalarındaki İlk Golünü Dinamo Kiev’e Attı

Fenerbahçe’de 10 numaralı formayı giymeye başlayan Arda Güler, 2022-2023 sezonunda Avrupa sahnesinde de kendisini göstermeyi sürdürdü. 3 Kasım 2022’de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Henüz 17 yaşındaki futbolcu, maçın 23. dakikasında attığı golle Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini yaşadı.

Arda, aynı karşılaşmada Willian Arao’nun attığı golün de asistini yaptı. Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı mücadele, genç oyuncunun uluslararası kulüp turnuvalarındaki önemli başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Birkaç ay önce Süper Lig’deki ilk golünü atan Arda, bu kez Avrupa kupalarında adından söz ettiriyordu.

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19 Kasım 2022: A Millî Takım Formasını İlk Kez Giydi

19 Kasım 2022: A Millî Takım Formasını İlk Kez Giydi

Fenerbahçe’deki performansı Arda Güler’e A Millî Takım’ın kapılarını da açtı. Dönemin teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından kadroya davet edilen genç futbolcu, ilk millî maçına 19 Kasım 2022’de Çekya karşısında çıktı. Gaziantep’te oynanan hazırlık karşılaşmasının 68. dakikasında Doğukan Sinik’in yerine oyuna dahil oldu.

Türkiye’nin 2-1 kazandığı karşılaşmada Arda, henüz 17 yaşındayken A Millî Takım formasıyla tanıştı. Genç yaş kategorilerinde Türkiye’yi temsil etmiş olsa da A Millî Takım’da forma giymek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. O gün millî formayla ilk maçına çıkan Arda’nın birkaç ay sonra atacağı gol ise onu Türkiye futbol tarihine taşıyacaktı.

11 Haziran 2023: Kariyerinin İlk Büyük Kupasını Kazandı

11 Haziran 2023: Kariyerinin İlk Büyük Kupasını Kazandı

Arda Güler’in Fenerbahçe kariyerindeki en özel karşılaşmalardan biri, 11 Haziran 2023’te oynanan Türkiye Kupası finaliydi. Sarı-lacivertliler, İzmir’de Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Final karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Arda, takımının ilk golünün hazırlayıcısı oldu.

Gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçilen genç futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk büyük kupasını da kazanmış oldu. Henüz 18 yaşındayken hem kupa sevinci yaşaması hem de finalin en etkili isimlerinden biri olması, kariyerinde önemli bir başarıydı. Üstelik bu karşılaşma, Arda’nın Fenerbahçe formasıyla oynadığı son resmî maç olarak da hafızalara kazındı.

19 Haziran 2023: A Millî Takım’daki İlk Golüyle Bir Rekor Daha Kırdı

19 Haziran 2023: A Millî Takım’daki İlk Golüyle Bir Rekor Daha Kırdı

Türkiye’nin EURO 2024 Elemeleri’nde Galler’i ağırladığı 19 Haziran 2023 tarihli karşılaşma, Arda Güler’in kariyerinde ayrı bir yere sahip. Samsun’da oynanan mücadelede millî futbolcu, 80. dakikada ceza sahası dışından yaptığı etkileyici vuruşla topu ağlara gönderdi. Türkiye maçı 2-0 kazanırken Arda, A Millî Takım formasıyla ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

Arda Güler, bu golü attığında yalnızca 18 yaş 114 günlüktü. Böylece Türkiye A Millî Takımı tarihinde gol atan en genç futbolcu olarak kayıtlara geçti. Genç oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş, millî takım kariyerindeki unutulmaz anlar arasında yerini aldı.

6 Temmuz 2023: Real Madrid’e Transferi Resmen Açıklandı

6 Temmuz 2023: Real Madrid’e Transferi Resmen Açıklandı

Arda Güler’in Fenerbahçe’deki yükselişi, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekti. Barcelona ve Real Madrid’in transfer için devreye girdiği süreçte genç oyuncu, tercihini İspanyol devinden yana kullandı. Real Madrid, 6 Temmuz 2023’te Arda Güler’in transferini resmen açıkladı.

Ertesi gün düzenlenen imza töreninde Arda, çocukluğundan beri Real Madrid’de oynamanın hayalini kurduğunu anlattı. Henüz 18 yaşında dünyanın en büyük futbol kulüplerinden birine transfer olması, kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biriydi. Ancak İspanya’daki ilk ayları beklediği kadar kolay geçmeyecekti. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid formasıyla ilk resmî maçına çıkmak için yaklaşık altı ay beklemek zorunda kaldı.

6 Ocak 2024: Real Madrid Formasıyla İlk Kez Sahaya Çıktı

6 Ocak 2024: Real Madrid Formasıyla İlk Kez Sahaya Çıktı

Arda Güler’in Real Madrid kariyerindeki ilk resmî karşılaşması, 6 Ocak 2024’te İspanya Kral Kupası’nda oynanan Arandina maçı oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, genç futbolcuya doğrudan ilk 11’de görev verdi. Arda, sahada kaldığı 58 dakika boyunca etkili bir performans sergiledi ve kullandığı serbest vuruşta topu direğe gönderdi.

Real Madrid’in 3-1 kazandığı maç, uzun süren sakatlık döneminin ardından Arda için yeni bir başlangıçtı. Millî futbolcu, 27 Ocak 2024’te Las Palmas karşısında oynanan karşılaşmayla LaLiga’daki ilk maçına da çıktı. İspanyol ekibinin formasını giymek için aylarca bekleyen Arda, artık Avrupa’nın en önemli liglerinden birinde mücadele ediyordu.

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10 Mart 2024: Real Madrid’deki İlk Golünü Santiago Bernabéu’da Attı

10 Mart 2024: Real Madrid’deki İlk Golünü Santiago Bernabéu’da Attı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü 10 Mart 2024’te Celta Vigo karşısında kaydetti. Santiago Bernabéu’da oynanan karşılaşmanın son bölümünde oyuna giren genç futbolcu, Dani Ceballos’un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçtikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımının 4-0’lık galibiyetindeki son gole imza attı.

Bu gol, Arda’nın Real Madrid kariyerinde yaşadığı sakatlıkların ardından önemli bir moral kaynağı oldu. Genç futbolcu, taraftarların önünde ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşarken sonraki haftalarda daha fazla forma şansı bulmaya başladı. 26 Nisan 2024’te Real Sociedad karşısında LaLiga’da ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı ve takımına 1-0’lık galibiyeti getiren golü attı. Böylece Real Madrid kariyerindeki ilkler art arda gelmeye devam etti.

18 Haziran 2024: Avrupa Şampiyonası’ndaki İlk Maçında Ronaldo’nun Rekorunu Kırdı

18 Haziran 2024: Avrupa Şampiyonası’ndaki İlk Maçında Ronaldo’nun Rekorunu Kırdı

Arda Güler’in uluslararası futbol sahnesinde en fazla konuşulduğu anlardan biri, EURO 2024’te yaşandı. Türkiye’nin Gürcistan’ı 3-1 mağlup ettiği 18 Haziran 2024 tarihli karşılaşmada ilk kez Avrupa Şampiyonası sahnesine çıktı. Maçın 65. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı sol ayak vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Henüz 19 yaş 114 günlük olan Arda, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti. Böylece Cristiano Ronaldo’nun 2004 yılında 19 yaş 128 günlükken kırdığı rekoru geride bıraktı. Üstelik Gürcistan karşılaşmasının ardından UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

Arda’nın kırdığı rekor, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü olmak değil, turnuvadaki ilk maçında gol atan en genç oyuncu olmakla ilgiliydi. Ancak bu ayrım, başarısının değerini azaltmıyor. Millî futbolcunun Dortmund’da attığı gol, Türkiye’nin EURO 2024 yolculuğunun en unutulmaz anlarından biri oldu.

15 Nisan 2026: Şampiyonlar Ligi’ndeki İlk Golü Real Madrid Tarihine Geçti

15 Nisan 2026: Şampiyonlar Ligi’ndeki İlk Golü Real Madrid Tarihine Geçti

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü 15 Nisan 2026’da Bayern Münih karşısında attı. Çeyrek final rövanş mücadelesinin henüz 35. saniyesinde Manuel Neuer’in uzaklaştırmak istediği topu değerlendirerek uzak mesafeden fileleri havalandırdı. Bu gol, aynı zamanda Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Genç futbolcu aynı maçın 29. dakikasında serbest vuruştan bir gol daha atarak ilk Şampiyonlar Ligi gollerini aynı karşılaşmada kaydetmiş oldu. Real Madrid mücadeleyi 4-3 kaybederek turnuvaya veda etse de Arda’nın performansı gecenin en çok konuşulan olaylarından biriydi. Özellikle ilk golüyle kulüp tarihine geçmesi, kariyerine yeni bir rekor daha eklemesini sağladı.

Ankara’da Başlayan Futbol Hayali Real Madrid’e Uzandı

Ankara’da Başlayan Futbol Hayali Real Madrid’e Uzandı

Gençlerbirliği altyapısında başlayan kariyerinde Arda Güler, henüz 21 yaşına gelmeden Türkiye Kupası şampiyonluğunu, Real Madrid formasıyla LaLiga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını yaşadı. Fenerbahçe’de gol atan en genç oyuncu olması, A Millî Takım’daki ilk golü ve EURO 2024’te kırdığı rekor ise bireysel başarılarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Üstelik Arda’nın kariyerindeki bu ilklerin birçoğu henüz 20 yaşına gelmeden yaşandı. Ankara’dan İstanbul’a, oradan Madrid’e uzanan yolculuğu bugün de yeni başarılarla devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda hangi rekorları kıracağını şimdiden bilmek mümkün değil ancak kariyerindeki ilkler, Türk futbolunun yakın tarihinde önemli bir yer edinmiş durumda.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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