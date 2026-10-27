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Sırbistan'da İktidar Değişince Spiker Haber Bültenine Özür Dileyerek Başladı

Sırbistan'da İktidar Değişince Spiker Haber Bültenine Özür Dileyerek Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 17:33
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Sırbistan'daki erken genel seçimde Öğrenci Listesi, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak ilk sırada yer aldı. Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğünde, Aleksandar Vucic'in adını taşıyan liste ise yaklaşık yüzde 39'da kaldı ve Vucic yenilgiyi kabul etti. Seçimin ardından, 26 Ekim'de Vojvodina Radyo Televizyonu'nun (RTV) 17.00 haber bülteni alışılmadık bir açılışla yayına girdi: sunucu Goran Eror, kamu yayıncısının yıllardır görevini yerine getirmediğini söyleyerek izleyicilerden özür diledi. Aynı bültende kanalın yönetiminde yapılan değişiklikler de duyuruldu. Öğrenci Listesi'nin çıkışı ise Kasım 2024'te Novi Sad tren garında beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin ölmesinin ardından başlayan protestolara dayanıyor.

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Öğrenci Listesi yaklaşık yüzde 52 oyla ilk sırada, Vucic yenilgiyi kabul etti.

Öğrenci Listesi yaklaşık yüzde 52 oyla ilk sırada, Vucic yenilgiyi kabul etti.

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan erken genel seçimde katılım yüzde 68,78'e çıktı; 2023'teki seçimde bu oran yüzde 58,7 olmuştu. Cumhuriyet Seçim Komisyonu'nun (RIK) 8.135 sandıktan açıkladığı verilere göre Öğrenci Listesi yaklaşık yüzde 52, Vucic'in listesi yaklaşık yüzde 39 oy aldı. Bağımsız gözlemci kuruluş CRTA, 250 sandalyeli parlamentoda Öğrenci Listesi'nin yaklaşık 138 sandalye alacağını öngörüyor. Bu tablo, listenin tek başına hükümet kurmasına yetebilir.

Vucic, seçim sonucunu kabul ettiğini duyururken tablonun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu savundu ve bundan sonra muhalefette mücadeleye devam edeceğini söyledi. Listenin ilk sırasında Novi Sad Üniversitesi'nden kardiyolog Ilija Srdanović yer aldı. Protestolar yaklaşık iki yıl sürmüş, öğrenciler de bu sürecin sonunda kendi seçim listesini kurmuştu.

Vojvodina RTV'nin 17.00 bülteni izleyicilerden özür dileyerek başladı.

Bülten, Eror'un okuduğu özür metniyle açıldı. Metinde kamu yayıncısının uzun yıllardır görevini yerine getirmediği, olaylara göz yumulduğu, haberlerin tek taraflı ve eleştirisiz verildiği, doğru soruların sorulmadığı ya da hiç sorulmadığı belirtildi. Metin 'Bu yüzden izleyicilerimize bir özür borçluyuz' cümlesiyle devam etti. Çalışanların bir kısmının gazetecilerin ve editörlerin özgürce, etik ilkelere uygun çalışabilmesi için mücadele verdiği, ancak bu mücadelenin zamanında kazanılamadığı da vurgulandı.

Aynı bültende yönetim değişikliği duyuruldu. Çalışanların bir kısmının ve genel müdür Goran Karadžić'in talebi üzerine RTV'nin birinci televizyon programının vekil yayın yönetmeni Nenad Ćaćić istifa etti. Yerine Blažo Popović atandı, program direktörlüğüne ise Predrag Novković getirildi. Yayın yönetmeninin değişmesi, Nezavisnost sendikasının RTV'nin bütünlüğünün aşınması ve hükümet yanlısı yayıncılık gerekçesiyle bir yıl önce dile getirdiği taleplerden biriydi.

Bülten, Novi Sad'daki Özgürlük Meydanı'nda seçim sonucunu kutlayan kalabalığın görüntüleriyle sürdü. Kanal, bir önceki akşam yayınlamadığı bu kutlama görüntüleri için de izleyicilerden özür diledi. Eror, bültene 'kamuoyunun güvenini yeniden kazanma yolunun başındayız' sözleriyle devam etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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