Sırbistan'da İktidar Değişince Spiker Haber Bültenine Özür Dileyerek Başladı

Bülten, Eror'un okuduğu özür metniyle açıldı. Metinde kamu yayıncısının uzun yıllardır görevini yerine getirmediği, olaylara göz yumulduğu, haberlerin tek taraflı ve eleştirisiz verildiği, doğru soruların sorulmadığı ya da hiç sorulmadığı belirtildi. Metin 'Bu yüzden izleyicilerimize bir özür borçluyuz' cümlesiyle devam etti. Çalışanların bir kısmının gazetecilerin ve editörlerin özgürce, etik ilkelere uygun çalışabilmesi için mücadele verdiği, ancak bu mücadelenin zamanında kazanılamadığı da vurgulandı.

Aynı bültende yönetim değişikliği duyuruldu. Çalışanların bir kısmının ve genel müdür Goran Karadžić'in talebi üzerine RTV'nin birinci televizyon programının vekil yayın yönetmeni Nenad Ćaćić istifa etti. Yerine Blažo Popović atandı, program direktörlüğüne ise Predrag Novković getirildi. Yayın yönetmeninin değişmesi, Nezavisnost sendikasının RTV'nin bütünlüğünün aşınması ve hükümet yanlısı yayıncılık gerekçesiyle bir yıl önce dile getirdiği taleplerden biriydi.

Bülten, Novi Sad'daki Özgürlük Meydanı'nda seçim sonucunu kutlayan kalabalığın görüntüleriyle sürdü. Kanal, bir önceki akşam yayınlamadığı bu kutlama görüntüleri için de izleyicilerden özür diledi. Eror, bültene 'kamuoyunun güvenini yeniden kazanma yolunun başındayız' sözleriyle devam etti.