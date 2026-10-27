Sırbistan'da İktidar Değişince Spiker Haber Bültenine Özür Dileyerek Başladı
Sırbistan'daki erken genel seçimde Öğrenci Listesi, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak ilk sırada yer aldı. Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğünde, Aleksandar Vucic'in adını taşıyan liste ise yaklaşık yüzde 39'da kaldı ve Vucic yenilgiyi kabul etti. Seçimin ardından, 26 Ekim'de Vojvodina Radyo Televizyonu'nun (RTV) 17.00 haber bülteni alışılmadık bir açılışla yayına girdi: sunucu Goran Eror, kamu yayıncısının yıllardır görevini yerine getirmediğini söyleyerek izleyicilerden özür diledi. Aynı bültende kanalın yönetiminde yapılan değişiklikler de duyuruldu. Öğrenci Listesi'nin çıkışı ise Kasım 2024'te Novi Sad tren garında beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin ölmesinin ardından başlayan protestolara dayanıyor.
Öğrenci Listesi yaklaşık yüzde 52 oyla ilk sırada, Vucic yenilgiyi kabul etti.
Vojvodina RTV'nin 17.00 bülteni izleyicilerden özür dileyerek başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın