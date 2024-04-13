Görüş Bildir
Haberler
Video
Ekrem İmamoğlu Trabzon Buluşmasında 'Karadeniz Ağzıyla' Manifest Yaptı

Ekrem İmamoğlu Trabzon Buluşmasında 'Karadeniz Ağzıyla' Manifest Yaptı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 11:02

İçerik Devam Ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram ziyareti için memleketi Trabzon'a gitti. Trabzon ziyareti resmen bir mitinge dönen İmamoğlu, Ortahisar ilçesinde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun Karadeniz şivesiyle manifest sözleri kullanması ise dikkat çekti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'u ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'u ziyaret etti.

Doğduğu evi ve akrabalarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, kendilerini karşılayan ekiple horon tepti.

İmamoğlu, Ortahisar ilçesinde ise kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yaptı.

İmamoğlu, Ortahisar ilçesinde ise kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yaptı.

Resmen miting alanına dönen alanda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun sözleri dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu, Karadeniz şivesiyle manifest yapmayı da ihmal etmedi!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
6
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın