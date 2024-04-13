Ekrem İmamoğlu Trabzon Buluşmasında 'Karadeniz Ağzıyla' Manifest Yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram ziyareti için memleketi Trabzon'a gitti. Trabzon ziyareti resmen bir mitinge dönen İmamoğlu, Ortahisar ilçesinde açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu'nun Karadeniz şivesiyle manifest sözleri kullanması ise dikkat çekti!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'u ziyaret etti.
İmamoğlu, Ortahisar ilçesinde ise kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yaptı.
Ekrem İmamoğlu, Karadeniz şivesiyle manifest yapmayı da ihmal etmedi!
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