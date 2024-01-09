9 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü şarkıcı Shawn Mendes'in sosyal medya hesabında yarı çıplak kayak yaptığı paylaşım hayranlarından bir çok yorum aldı.
2. Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, son zamanlarda yaşadığı polemiklerle gündemimizden düşmüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında eşi Mehmet Bilir'le boşanan ve bugüne kadar birçok problem yaşayan Ece Ronay, son olarak güzellik merkezlerine gelen hacizden eski eşini sorumlu tutmuştu. Ece Ronay bu sefer de gelinliğini tekmelediği bir video paylaştı.
3. Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemimizden düşmeyen Seda Sayan, son olarak yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirmişti. Son geçirdiği operasyonla ilgili konuşan Sayan, "çok yaptıran var, söyleyen sadece benim diyerek tüm gerçekleri ortaya döktü.
4. Megastar Tarkan sevenlerini korkutan haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının annesinin damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyata alındığı ortaya çıktı.
5. Victoria Beckham ailelerinin tek gelini olan Nicola Peltz'in doğum gününü hesabından yaptığı video paylaşımıyla kutladı.
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6. 'Bir Düşüşün Anatomisi' filminin yıldız oyuncusu Samuel Theis, cinsel saldırı ile suçlanıyor. Variety'nin haberini yaptığı olayın iddialarına gelin hep birlikte bakalım.
7. Dünya çapında büyük ses getirmiş yapımlardan biri olan La Casa De Papel dizisi Türk halkı tarafından da oldukça sevilmişti. Dizinin Berlin karakteri geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi.
8. Son olarak Ağlama Ben Ağlarım şarkısıyla tüm sosyal medyayı etkisi altına alan, depresyona gireceklerin eşlikçisi olan Can Ozan yaptığı açıklamayla Twitter (X) ahalisini epey bir üzdü. Onedio'da soru cevapladığı sırada Ağlama Ben Ağlarım'ı kime yazdığını söylemesiyle izleyenleri 40 yerinden bıçakladı diyebiliriz...
9. Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat, cezaevindeki zor günleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmiş ve 11 gündür hastanede tedavi altında kalmıştı. Dilan Polat, bugün yeniden cezaevin nakledildi. Polat’ın avukatı Sevinç Horoz ise davada hiçbir gelişme olmamasından yakındı.
10. Dün gerçekleşen Altın Küre'den sonra ünlüler yavaş yavaş sosyal medya hesaplarından paylaşımlara başladı. Dua Lipa elbisesiyle dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Meğer arka planda bunlar yaşanmış...
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11. 1987 yılında başrolünde yer aldığı Türk filmi 'Afrodit' ile yıldızı parlayan, Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Banu Alkan siyasete atılacağını söyledi. Habertürk TV'de yayınlanan 'Burası Haftasonu' programına konuk olarak bazı açıklamalarda bulundu.
12. Şeyma Subaşı sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündemimizde yer almaya devam ediyor bildiğiniz gibi. Son olarak Dominik'e giden ve Survivor çekimlerinde de bulunduğunu gösteren Subaşı, yeni barıştığı ablası Kübra Açıl'la sefa pozlarını da yayınladı. İkilinin bu paylaşımları "dosta düşmana nispet" olarak yorumlandı.
13. 2024 Altın Küre Ödül töreni bitti, olayları bitmedi! Dün gerçekleştirilen tören sonrası yaşananlar da ilgi çekmeye devam etti. Bradley Cooper'ın törene annesi ile katılması ve Gigi Hadid'in yanında olmaması dikkate çekmişti.
14. Beyaz perdenin iki ünlü ismi boşanıyor! 'Game of Thrones' ve 'Aquaman'in dünyaca ünlü aktörü Jason Momoa ile 'Cosby Ailesi'nin dünyaca ünlü yıldızı Losa Bonet'ın 18 yıllık aşkı son buluyor. İki yıl önce ayrılıklarını açıklayan çift için yolun sonu. Lisa Bonet, Jason Momoa'ya boşanma davası açtı.
15. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı olayların ardından şiddet davası gören Ozan Güven, üç yıldır ekranlardan uzakta duruyor. Tüm magazini sarsan olayların ardından yıllar sonra ilk kez bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Güven'in son hali görenlerin oldukça ilgisini çekti.
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16. Aylardır gündemimizi meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre birçok sektöre adım atmış fenomen çiftin satışını yaptığı kremlerin Lüleburgaz’da bulunan bir bal ormanına döküldüğü öne sürüldü. Hürriyet’in haberine göre; köy halkı, arıların zehirlenmesi ve bölgedeki suların kirletilmesiyle karşıya karşıya CİMER’e şikayette bulundu.
17. Yıllardır ekranlarda görmeyi en sevdiğimiz isimlerden bir tanesi de Çağatay Ulusoy elbette. Bir süredir yalnızca dijitalde izleyebildiğimiz Ulusoy, Gaddar dizisi ile ekranlara dönüyor bildiğiniz gibi. Şimdilerde yeniden adını sık sık magazinde duyduğumuz oyuncunun ilişkilere dair konuştuğu bir röportajın ortaya çıktığı iddia edildi. Görenler ise "Bunları Çağatay Ulusoy'un söylemesi mümkün değil!" tepkisini verdi.
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