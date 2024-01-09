Şarkıcı Shawn Mendes'in Kar Üstünde Yarı Çıplak Kayak Yaparken Paylaştığı Video "Zatürre Olacak" Dedirtti
Şarkıcı Shawn Mendes'in Kar Üstünde Yarı Çıplak Kayak Yaparken Paylaştığı Video "Zatürre Olacak" Dedirtti
Ünlü şarkıcı Shawn Mendes'in sosyal medya hesabında yarı çıplak kayak yaptığı paylaşım hayranlarından bir çok yorum aldı. Detaylar içeriğimizde 👇
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"Senorita" "Treat You Better" ve "There's Nothing Holdin' Me Back" gibi hit şarkılarıyla tanıdığımız şarkıcı Shawn Mendes'i duymuş olabilirsiniz.
Camila Cabello ile yaptıkları düet sonrası ilişkilerini açıklamıştı ünlü şarkıcı, fakat ikili ilişkilerini sonlandırdıktan sonra kendisi mental sağlığının iyi olmadığı gerekçesiyle konserlerini iptal etmişti.
Sosyal medyada paylaştığı coverlarla ünlü olmayı ve sesini duyurmayı başaran Shawn Mendes şöhret basamaklarını hızlı tırmanmış.
Hatta Kanadalı şarkıcının Netflix'te "Shawn Mendes: In Wonder" isimli bir belgeseli bile var!
Video izleyerek gitar çalmayı öğrendiğini söyleyen 25 yaşındaki Mendes, bu yaşında büyük başarılara imza atan isimlerden olmuş.
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Uzun süredir sektörde ve sosyal medyada aktif olmayan şarkıcı dün yaptığı paylaşımla takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
İşte Kanadalı şarkıcının yarı çıplak şekilde kayak yaptığını paylaştığı video👇
Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
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