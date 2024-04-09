9 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Hollywood’un dövüş sanatları ustası Jackie Chan, sosyal medyada hızla yayılan ve oldukça yaşlı gözüktüğü son hali hakkında açıklama yaptı. Chan bu görünümünün yeni filmiyle alakalı olduğunu söyledi ve hayranlarına "Endişelenmeyin" diye çağrı yaptı.
2. Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'u 2022 yılında korkunç bir trafik kazasında kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Kazanın ardından babasının vefatına sebep olan sürücünün hala hayatına devam etmesinden şikayetçi olan Ulusoy, babasının mezarı başında yemin etti.
3. Marketing Türkiye, eğlence sektörüne geniş çapta bir göz atarak yeni bir araştırmayı daha gündeme düşürdü. Eğlence sektörünün sürekli olarak değişime uğradığı canım ülkemizde, en çok güldüren ve eğlendiren erkeğin kim olduğu da ortaya çıktı! Cem Yılmaz ilk sırada yer alırken, liste epey şaşırttı...
4. Son birkaç gündür gündemde Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında yaşanan aşk iddiaları dönüp duruyor. Cansu Taşkın'ın sevgili olduklarını kabul etmesinin hemen ardından, bu ilişkinin aslında geçmişte kaldığının iddia edilmesi kafaları iyice karıştırmıştı. İddiaları gören Taşkın'ın kız kardeşi, ablasının Erdoğan'la sarmaş dolaş öpüştükleri videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı!
5. Hayatını kaybeden efsane ünlülerimizin yanı sıra şimdilerde Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy gibi isimlerin de filmlerinin hazırlanmaya başladığı söyleniyor. Bülent Ersoy da kendi filmi için gençliğini canlandıracak ismi duyunca tepkisiyle herkesi güldürdü.
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6. Tuba Ünsal'ın sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca'dan sonra Ayşe Hatun Önal'la da kira krizi yaşadığı iddia edilmişti. Söylemezsem Olmaz'ın özel haber olarak duyurduğu iddia fos çıktı. Tuba Ünsal, arkadaşıyla kriz yaşadığı yönünde yayılan haberlere sert çıktı!
7. GQ Türkiye'nin bu yıl ilk kez verilecek GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a uçan Serenay Sarıkaya'nın yolculuk öncesi paylaştığı dergi kapağı pozları ortalığı ayağa kaldırdı!
8. Hepimize sürpriz olan Amerikalı Aynasız ve Yasemin Allen aşkı tam gaz devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde tanışma hikayeleriyle gündeme oturan çiçeği burnunda çift bu sefer de New York'ta kavuştuklarında aşka geldikleri anlarla dillere düştü!
9. Son aylarda kombinleriyle sık sık adlarından söz ettiren Kanye West ve Bianca Censori çifti, bu sefer de Los Angeles'ta boy gösterdi. Çiftin kıyafet seçimi tekrardan olay oldu!
10. 2017'de dünyaya gelen Rumi Carter, Beyoncé'nin 'PROTECTOR' şarkısındaki düetiyle 'Billboard Hot 100' listesine girmeyi başardı. Bu sayede 'Billboard Hot 100 Listesine Girmeyi Başaran En Genç Kadın Şarkıcı' ünvanını ablası Blue Ivy'den aldı.
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11. Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'la aşk itirafının ardından gelen yalanlama, Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun'u kızdırdı. Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın samimi aşk pozlarını paylaşan kız kardeş, bu sefer de halka seslenerek "Yılmaz abisinin" kendisine kızmayacağını söyledi...
12. Ufak Tefek Cinayetler ve Ezel dizisiyle tanıdığımız Bade İşçil, Mahsun Kırmızıgül ile olan birlikteliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yolu paparazzilerle kesişen İşçil, ismini vermediği birine 'platonik' olduğunu açıkladı!
13. 8 yıl aradan sonra yeni albüm çalışmalarına başlayan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde X (Twitter) hesabından veryansın etti. Kendisine ihanet edildiğinin sinyallerini veren Tilki, hem çocukluk arkadaşlarına hem de ekip arkadaşlarına adeta ateş püskürdü.
14. Geçtiğimiz haftalarda yüz gerdirme ameliyatı olan şarkıcı Cenk Eren, kendi resmi Instagram hesabında son halini paylaştı. Eren'in son halini görenler tanıyamadı!
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