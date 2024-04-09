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Biyografi Filminde Gençliğini Ünlü Oyuncunun Canlandıracağını Duyan Bülent Ersoy'un Bomba Tepkisi

Biyografi Filminde Gençliğini Ünlü Oyuncunun Canlandıracağını Duyan Bülent Ersoy'un Bomba Tepkisi

Bülent Ersoy
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 15:59

Biliyorsunuz son birkaç yıldır ünlü isimlerin hayatının film haline gelmesi epey popüler oldu. Hayatını kaybeden efsane ünlülerimizin yanı sıra şimdilerde Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy gibi isimlerin de filmlerinin hazırlanmaya başladığı söyleniyor. Bülent Ersoy da kendi filmi için gençliğini canlandıracak ismi duyunca tepkisiyle herkesi güldürdü.

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Hepimizin bildiği üzre son yıllarda biyografi filmleri epey bir ilgi çekiyor.

Hepimizin bildiği üzre son yıllarda biyografi filmleri epey bir ilgi çekiyor.

Müslüm'le başlayan bu furya, Bergen ve Dilberay'la devam etti. Gişede rekorlar kıran bu filmlerin ardından gözler, yaşamaya devam eden efsanelere çevrildi. Sezen Aksu ve Ajda Pekkan da bu isimler arasında.

Tabii bir diğer isim de Bülent Ersoy!

Tabii bir diğer isim de Bülent Ersoy!

Tüm Türkiye'nin severek dinlediği, yıllardır ekranlarda ve sahnelerde yer alan Diva lakaplı Bülent Ersoy'un da hayatı film olacak.

71 yaşındaki ünlü isim, 1970'li yıllardan beridir aktif bir şekilde kariyerini sürdürüyor ancak bu süreçte elbette çok şey yaşadı.

71 yaşındaki ünlü isim, 1970'li yıllardan beridir aktif bir şekilde kariyerini sürdürüyor ancak bu süreçte elbette çok şey yaşadı.

Kendisinin sahne kariyerinin yanı sıra Yeşilçam'da kamera karşısına geçen isimlerden biri olduğunu da biliyoruz. Diğer bir yandan müzik programlarında jüri olarak, aynı zamanda kendine ait programıyla ekranlara gelmeye de devam etmişti yıllar içerisinde.

Diva'nın hayatına ilişkin en merak edilen dönemler elbette cinsiyet geçiş sürecine ait.

Diva'nın hayatına ilişkin en merak edilen dönemler elbette cinsiyet geçiş sürecine ait.

Kimimiz eski magazin haberlerinden okuyarak, kimimiz ise bazı programlarda anlatılanlardan duyarak yaşananların bir kısmına şahit olduk. Ancak elbette kendi ağzından dinleyip, beyaz perdeye aktarılacak bir filmden öğreneceklerimiz kadarını bilmiyoruzdur.

Diva geçtiğimiz yıl hayatının film olması için imzayı atmıştı.

Diva geçtiğimiz yıl hayatının film olması için imzayı atmıştı.

Film için menajeri Haluk Şentürk ve Bergen filminin yapımcısı Mine Şengöz ile bir araya gelmişti. O dönem 'Hayatımın imzası' yazarak yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

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Tabii bu süreçte Bülent Ersoy'un gençliğini kimin canlandıracağı oldukça merak edilen bir konuydu.

Tabii bu süreçte Bülent Ersoy'un gençliğini kimin canlandıracağı oldukça merak edilen bir konuydu.

Cinsiyet geçiş süreci öncesinde Ersoy'un sahne almaya başladığı ve şarkıcılığa adım attığı süreci hangi oyuncunun canlandıracağı duyanlar tarafından epey şaşırtıcı olmuştu.

Çünkü kulislerde Erkan Kolçak Köstendil'in oynayacağı iddiaları yükselmişti.

Çünkü kulislerde Erkan Kolçak Köstendil'in oynayacağı iddiaları yükselmişti.

Kurtlar Vadisi'nden, Muhteşem Yüzyıl'a pek çok yapımda rol alan Köstendil, son olarak Ne Gemiler Yaktım dizisinde 'Toprak Komiser'i canlandırdı. Ancak hepimizin aklında Çukur dizisindeki Vartolu Saadettin olarak kaldı.

Bülent Ersoy ise kendisine Erkan Kolçak Köstendil iddiaları sorulunca "O çocuğu çok beğeniyorum ama o yaşlı" diyor. 😂

Bülent Ersoy ise kendisine Erkan Kolçak Köstendil iddiaları sorulunca "O çocuğu çok beğeniyorum ama o yaşlı" diyor. 😂

'O çocuğu çok beğeniyorum ama o yaşlı. Gençliğimi canlandırması zor, sırıtabilir.'

Diğer bir yandan proje henüz netleşmemiş olsa da bu belgesel çekilirken çok zorlanacağından bahsediyor Diva.

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