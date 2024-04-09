Biyografi Filminde Gençliğini Ünlü Oyuncunun Canlandıracağını Duyan Bülent Ersoy'un Bomba Tepkisi
Biyografi Filminde Gençliğini Ünlü Oyuncunun Canlandıracağını Duyan Bülent Ersoy'un Bomba Tepkisi
Biliyorsunuz son birkaç yıldır ünlü isimlerin hayatının film haline gelmesi epey popüler oldu. Hayatını kaybeden efsane ünlülerimizin yanı sıra şimdilerde Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy gibi isimlerin de filmlerinin hazırlanmaya başladığı söyleniyor. Bülent Ersoy da kendi filmi için gençliğini canlandıracak ismi duyunca tepkisiyle herkesi güldürdü.
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Hepimizin bildiği üzre son yıllarda biyografi filmleri epey bir ilgi çekiyor.
Tabii bir diğer isim de Bülent Ersoy!
71 yaşındaki ünlü isim, 1970'li yıllardan beridir aktif bir şekilde kariyerini sürdürüyor ancak bu süreçte elbette çok şey yaşadı.
Diva'nın hayatına ilişkin en merak edilen dönemler elbette cinsiyet geçiş sürecine ait.
Diva geçtiğimiz yıl hayatının film olması için imzayı atmıştı.
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Tabii bu süreçte Bülent Ersoy'un gençliğini kimin canlandıracağı oldukça merak edilen bir konuydu.
Çünkü kulislerde Erkan Kolçak Köstendil'in oynayacağı iddiaları yükselmişti.
Bülent Ersoy ise kendisine Erkan Kolçak Köstendil iddiaları sorulunca "O çocuğu çok beğeniyorum ama o yaşlı" diyor. 😂
Diğer bir yandan proje henüz netleşmemiş olsa da bu belgesel çekilirken çok zorlanacağından bahsediyor Diva.
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