8 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki son dönemlerde giydiği "özensiz" bulunan sahne kıyafetleri yüzünden tepki toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Bodrum'da konser veren genç şarkıcının giydiği şortlu kombin yine topa tutuldu desek yeridir.
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2. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testleriyle ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın davasının da sonuçlanmasından sonra yaptığı paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü.
3. Son dönemlerin paylaşılamayan Mert Demir şarkısı "Ateşe Düştüm" ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı. Şarkıcı Ebru Yaşar, gündemden düşmeyen "Ateşe Düştüm" şarkısının ilk kez kendisine geldiğini açıklayıp pişman olduğunu itiraf etti.
4. Başarılarla dolu kariyeri kadar neşesi ve bitmeyen enerjisiyle de gönüllerimize taht kuran Özkan Uğur'un vefatının birinci ölüm yıldönümü bugün. Usta sanatçının vefatından tam bir sonra sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşım tüm sevenlerini epey duygulandırdı.
5. Yıllardır süre gelen Seren Serengil ve Gülben Ergen polemiğinde ortalık bir kez daha kızıştı. Seren Serengil, saçlarını rasta yaptıran Gülben Ergen'i "özenti" bularak fena sözler söyledi!
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6. Geçtiğimiz akşam bir düğünde görüntülenen Güldür Güldür ekibi üyelerine, yakın zamanda boşanıp Nez'le aşk yaşamaya başlayan Onur Atilla hakkında sorular yöneltildi. Onur Buldu, yakın arkadaşının özel hayat sorusuna verdiği "Şimdi eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmayalım” tepkisiyle dikkat çekti.
7. Birbirinden tuhaf danslarıyla sosyal medyada gündem olmayı pek seven Melis Sezen'e yine dans perileri uğradı. Bu sefer tek başına değil de köpeğiyle salınan ünlü oyuncunun gösterisi yine ve yeniden dillere fena düştü!
8. İş birliği yaptığı markayla bir video çeken Mert Ramazan Demir, iple çektiği yaşın 30 olduğunu söyledi. Bunu duyan ve 37'sine Mart'ta basan İrem Derici ise yerinde duramadı... 😂
9. 2012 yılında hayatını birleştiren oyuncu çiftimiz Alper Kul ve Aylin Kontente geçtiğimiz gün verdikleri röportajda 2024 yılı boşanma istatistikleri hakkında konuştu. Alper Kul'un bu röportajı da bir güldürü unsuruna dönüştürmesi dikkatlerden kaçmadı. Çift tanınırlıklarını ''Güldür Güldür'' isimli bir eğlence programıyla elde etmişti.
10. Zeynep Bastık'ın doğum günü için yeni sevgilisi Esra Akpınar da dahil olmak üzere koca bir ekiple tekne seyahatine çıkan Bülent Şakrak, ansızın kas gösterisi yapan Serkay Tütüncü'ye fena tutuldu! 🙈
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11. Normal doğumu beklemeye karar veren Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin'in sabrı tükendi!
12. Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Influencer Hande Ünal ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz ocak ayında ise çiftimiz kızları Azra'yı kucağına aldı.
13. Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Adı en son basketbolcu Mahir Ağva'yla anılan güzel oyuncu, hayatında kimseciklerin olmadığını söylerken erkekleri kızdıracak bir de pot kırdı! 😂
14. Ünlü oyuncu Burcu Özberk ve Gökhan Alkan 2023 yılında aynı dizide başrolü paylaşmışlardı. İkili birbirlerine çok yakıştırılsa da yalnızca arkadaşız demişti. Roma'dan gelen taptaze görüntülere göre Özberk ve Alkan şimdilerde birlikte tatildeler.
15. 12 Temmuz'da çıkacak yeni şarkısı "Seviyore mi?"den bir kesit paylaşan Nazan Öncel, kulakları fena kanattı!
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16. Ciudad Magazine'in iddiasına göre Galatasaray taraftarının "yengesi" Wanda Nara, yıldızı Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı...
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