6 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son dönemde estetik ya da küçük müdaheleler diye geçen işlemler oldukça popüler bir hale dönüştü. Özellikle ekran önünde olan ünlü isimler, dış görünüşlerine daha fazla önem göstermeleri sebebiyle bu işlemlere yönelebiliyor. Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katılan Demet Akbağ ise estetik hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Ve bir itirafta bulundu.
2. Kasım sonunda ilk bebeği Can'ı kucağına alan ve annelik serüveninden kesitler paylaşmaya devam eden Ezgi Mola, bu sefer de oğlunu Zeynep Bastık şarkısıyla uyuttuğu anlarla kalpleri eritti!
3. Güzel şarkıcı Göksel, yıllar önce yayılan lise yıllık fotoğrafıyla ilgili ilk kez konuştu! Evrime kafa attığını kabul ederken yaptığı açıklamalar güldürdü.
4. Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira uzun zamandır aşk yaşıyordu. Ha evlendiler ha evlenecekler dediğimiz popüler çiftten herkesi şaşkına çeviren bir hamle geldi. Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Lucas Torreira ve Devrim Özkan ilişkisinin bittiği öne sürüldü.
5. Çapkınlıklarıyla tanıdığımız Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la 4 aylık bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki her ne kadar bitmiş olsa da çiftin iletişimi hiç kopmamıştı. İki gün önce ise ilişkilerini bir şans daha veren Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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6. Harper's Bazaar Arabia'nın "Venedik Film Festivali'nde en iyi giyinenler" listesine giren tek Türk olan Demet Özdemir, sosyal medya kullanıcılarına yine yaranamadı!
7. Muhabirlere yakalanan ve vücudundaki dövmelerle ilgili sorulara cevap veren Dilan Çiçek Deniz, yine ve yeniden çenesiyle gündem oldu...
8. Biz onu her haliyle sevsek de estetiklerine bir türlü alışamadığımız Meryem Uzerli'nin estetik doktoru, bu işin pirinin doktoru çıktı.
9. Yorum radarımıza son zamanların en popüler iki ismi, Hadise ve Edis takıldı! Edis'in yeni çıkardığı Ayyaş şarkısını söylerken bir videosunu paylaşan Hadise'ye Edis'den yanıt da gecikmedi tabii. Hadise'nin kırmızı ruju, gözlüğü ve kürküyle çektiği video ise apayrı bir konu.
10. Yaptığı her paylaşımla gündem olan Şeyma Subaşı, Survivor'ın yeni sezonu başlar başlamaz Dominik'e gitti. Subaşı, Dominik'e gittiği günden beri paylaşım yapmaya doyamadı. Şeyma Hanım, son paylaşımında eski eşi Acun Ilıcalı'yı öven storyler atınca epey bi dikkat çekti. Subaşı, bu paylaşımlarına açıklık getirmek için takipçisinden gelen bir yoruma cevap verdi.
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11. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hem Darülaceze’de hem de Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Zerrin Özer'den beklenen iyi haber geldi.
12. Banu Alkan'ın sosyal medyada Kylie Jenner'a "taklitçi Kezban seni" dediği günleri kesin hatırlarsınız. Jenner'ın kendisini taklit ederek ünlendiğini belirten Alkan o dönem epey konuşulurken, Dünya Güzellerim Masada programında konu hakkında açıklama yaptı.
13. Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Ebru Polat, Instagram'daki lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Cesur pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Polat, Instagram'ın kendisine yüklü miktarda para gönderdiğini açıkladı. Bu yüklü miktarı fark eden Instagram'ın parayı geri çekmesi üzerine, Polat bir paylaşımda bulundu.
14. Sosyal medyayı aktif kullanan Arzu Sabancı, paylaşım yaptığı gönderinin altına bir takipçisinden "bazen babaanne olduğunuza inanamıyorum" yorumu aldı. Arzu Sabancı ise bu yorumu cevapsız bırakmadı. Sabancı, verdiği cevapla babaannelik kelimesinin hayatındaki öneminden bahsetti.
15. Kim Kardashian eski kocası Kanye West'in yeni karısı Bianca Censori ile benzer kıyafetlerle görüntülenince "kıskanıyor" iddiaları çığ gibi büyüdü.
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16. Kısmetse Olur'un aşko kuşko yarışmacısı Cansel Ayanoğlu müzik sektörüne girdi. Dilan Polat göndermeleriyle bezeli klibi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
17. Son dönemlerin en popüler dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Barselona tatilinden paylaştığı son pozlarla sosyal medyayı salladı.
18. Bir arkadaşının, kendi fotoğrafını FaceApp'le bambaşka bir şeye dönüştürdüğünü gören Gupse Özay, sitemini eksik etmedi!
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