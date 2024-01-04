4 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. İnci Taneleri dizisinde Dilber karakteriyle gündem olan Hazar Ergüçlü, dansıyla çok konuşulmuştu. Pavyon dansı sırasında "Gemileri Yakarım" şarkısını söyleyen Sincanlı Erkal, çekimlerle ilgili açıklamalarını Kanal D'ye yaptı.
2. Bildiğimiz gibi Selena Gomez son zamanlarda birlikte olduğu Benny Blanco ile magazin gündemini sürekli meşgul etmeyi başarıyor. Dün ikilinin beraber katıldıkları bir maçta çekilen karelerine hayranlarından yorum gecikmedi.
3. Joe Jonas geçtiğimiz gün bir mankenle birlikte görüntülendi. Akıllarda bu ne hız soruları oluştu.
4. Christina Aguilera, özellikle 2000'li yıllarda pop müziğin önde gelen isimlerindendi. Bir süredir ortalıkta görülmeyen isim, son olarak Los Angeles'da sahne aldı. Tam 18 kilo verdiği ortaya çıkan ünlü ismin değişimi herkesin dikkatini çekerken, nasıl kilo verdiği ise merak konusu oldu!
5. Özel hayatıyla sık sık gündemimize gelen Mehmet Ali Erbil, son ilişki durumuyla kafaları bir hayli karıştırdı! En son sevgilisine evlilik teklif eden isim, daha sonra ayrılık kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bu çiftin yeniden birlikte olduğunu öğrendik. Bir ayrıl bir barış Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın yeniden barışmasına ise Erbil'in daha eski sevgilisinden gönderme geldi.
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6. Chris Hemsworth çoğumuzun hayran olduğu yakışıklı Hollywood ünlülerinden biri. Sosyal medya hesabında oluşturduğu kanalda sağlık içeriklerini paylaşacağını söyleyen isme birçok yorum geldi.
7. Rol aldığı her karakterle hafızalarımıza kazınan Margot Robbie son olarak Barbie filmiyle tüm dünyayı kasıp kavurdu. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan dünyaca ünlü oyuncu geçtiğimiz gün verdiği bir röportajında ağlamaktan izleyemediği iki filmi açıkladı.
8. 2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 2009 yılında final yapan Avrupa Yakası'nda Kubilay karakterine hayat veren Vural Çelik'in diziden ayrılma nedenini, ayrıldıktan sonra Gülse Birsel'le yaşananları ve yapılan açıklamaları derledik.
9. Zeynep Nazlı Sabancı'nın paylaştığı yılbaşı kombininin değeri dudak uçuklattı.
10. Sevilen şarkıcı Gökhan Türkmen son dönemlerdeki tarz değişikliği ile sürekli dikkatleri üzerine çekiyor. Bazen renkli bazen de siyah ojeleriyle eleştirilerin hedefi haline gelebilen ünlü şarkıcı tırnaklarındaki oje hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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11. Reyting rekortmeni dizi 'Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, dizide Eren komiseri canlandıran eşi Uğur Aslan'la evliliklerinin 25.yıl dönümünü künefe keserek kutladı.
12. Katarsis’te Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu Emre Altuğ oldu. Altuğ, Uzman Psikoloğun sorularına dikkat çeken yanıtlar verdi. Magazin gündemine yerleşen açıklamaları arasında Çağla Şıkel ile evliliği hakkındaki sözleri de yer aldı.
13. Gün geçmiyor ki magazin gündeminde kaossuz bir güne uyanmayalım! O ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Kimileri Gündeş'in uygun bir isim olduğunu düşünürken kimileri de Hadise'nin gelmesi gerektiğini savundu.
14. Yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız Büşra Pekin, şimdilerde yerli komedi filmlerinin aranılan yüzü. Yıllar içinde geçirdiği değişimle sık sık gündem olan Pekin, yaptığı son paylaşımdaki haliyle kendi hariç herkese benzetildi.
15. Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında da oldukça ünlü futbolcuların da yer aldığı 19 kişiyi yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı iddiası büyük ses getirdi. Bu isimlere dahil edilmek istenen bir isim daha olduğu ortaya çıktı. Bu detay ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın paylaşımıyla öğrenildi.
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16. Herkesin aklına bir dönemler ekranlarda yayınlanan Kısmetse Olur yarışması ile kazınan Melis Buse Betkayan, ardından sosyal medyada bir fenomen haline gelmişti. Neredeyse son bir yıldır ilişkisi ile gündeme gelen eski Kısmetse Olur yarışmacısı hakkında, ayrıldığı sevgilisi Reşit Bozdağ dikkat çeken iddialar ortaya attı. Ardından Cumhurbaşkanı'ndan yardım diledi.
17. Bir grup sosyal medya fenomeninin başı büyük dertte. Gazeteci İsmail Saymaz'ın ''suç makinesi çıktı'' dediği ve güzellik merkezleri olan Ece Ronay'a bir kötü haber daha geldi.
18. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Arzu Sabancı'nın, yılbaşı gecesinin ardından yaptığı paylaşımlar oldukça ilgi çekti. Önceki gün yapmış olduğu boğaz manzarası paylaşımlarına yazdıklarıyla ve eklediği şarkıyla kafamızı karıştırdı. Peki Arzu Sabancı kime taklitçi diyerek gönderme yaptı?
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