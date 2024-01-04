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Sevilen Çift Uğur Aslan ve Sema Ergenekon Evlilik Yıl Dönümlerini Bu Defa Künefe Keserek Kutladı!

Sevilen Çift Uğur Aslan ve Sema Ergenekon Evlilik Yıl Dönümlerini Bu Defa Künefe Keserek Kutladı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 12:02

Reyting rekortmeni dizi 'Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, dizide Eren komiseri canlandıran eşi Uğur Aslan'la evliliklerinin 25.yıl dönümünü künefe keserek kutladı.

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3 sezondur pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen 'Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon ve dizinin komiseri Uğur Aslan beğenilerek takip edilen çiftler arasında yer alıyor.

3 sezondur pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen 'Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon ve dizinin komiseri Uğur Aslan beğenilerek takip edilen çiftler arasında yer alıyor.

Yargı'nın bu kadar uzun soluklu bir dizi olmasında da Sema Ergenokun'un büyük başarısı göz ardı edilemez.

Yargı'nın bu kadar uzun soluklu bir dizi olmasında da Sema Ergenokun'un büyük başarısı göz ardı edilemez.

Örnek çift olarak gösterilen Sema Ergenekon ve Uğur Aslan'ın aşk dolu anlarına daha önce çok kez şahitlik etmiştik.👇

Kanal D'nin reyting rekortmeni 'Yargı' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Uğur Aslan, aynı zamanda 'Afara-Bir Arabesk Müzikali' ile sahnelerde de yer aldı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni 'Yargı' dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Uğur Aslan, aynı zamanda 'Afara-Bir Arabesk Müzikali' ile sahnelerde de yer aldı.

Birlikte aynı projede yer alan ünlü çift evliliklerinin 25. yıl dönümünü herkesten farklı kutladı.

Birlikte aynı projede yer alan ünlü çift evliliklerinin 25. yıl dönümünü herkesten farklı kutladı.

Bu defa pasta keserek değil, künefe keserek kutladılar.👇

Bu defa pasta keserek değil, künefe keserek kutladılar.👇
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"Hataylı yarim. Tabii ki 25. yılımıza künefe yaraşır' notuyla paylaştı.👇

"Hataylı yarim. Tabii ki 25. yılımıza künefe yaraşır' notuyla paylaştı.👇

Siz bu çifti beğeniyor musunuz? Yorularda buluşalım.👇

Siz bu çifti beğeniyor musunuz? Yorularda buluşalım.👇

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