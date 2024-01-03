Mütevazılığıyla Gözlerden Kalpler Çıkaran Yakışıklı Oyuncu Serkan Altunorak’ı Yakından Tanıyalım
Mütevazılığıyla Gözlerden Kalpler Çıkaran Yakışıklı Oyuncu Serkan Altunorak’ı Yakından Tanıyalım
Şimdiye kadar rol aldığı pek çok yapımda başarılı oyunculuğu, sempatik tavırları ve yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bırakan Serkan Altunorak'ı gelin birlikte tanıyalım. 👇
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Şimdiye kadar 'Evlilik Hakkında Her Şey', 'Sana Söz', 'Vatanım Sensin', 'Aşkın Kanunu', 'Cesur ve Güzel', 'Evli ve Öfkeli', 'Şüphe', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Melekler Korusun' gibi projelerde yer alan Serkan Altunorak, son dönemin en sevilen popüler oyuncularından biri haline geldi.
Kariyerine çok genç yaşta seslendirme sanatçılığıyla başlayan Serkan Altunorak, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümünden mezun olmuş.
Mezun olduktan sonra Amerika'nın en iyi konservatuarlarından biri olan Juilliard'a başvurdu ve kabul edilince 1998 yılında New York'a giderek eğitimini ilerletti.
'Yaseminname', 'Çocuklar Duymasın' ve 'Karım ve Annem' dizilerinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.
Fatih Akın'ın, Sezen Aksu'nun "Yanmışım Sönmüşüm Ben" şarkısına 2005 yılında çektiği klipte rol aldı. Ardından 2006 yılının ekim ayında, Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı 'İmkansız Aşk' dizisinin bir sahnesinde rol gereği rus ruleti oynadı.
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Mütevazı hali ve yakışıklılığıyla herkesin hayranlığını toplamayı başaran oyuncu, en son dijital platformda yer alan 'Zeytin Ağacı' dizisinde Tuba Büyüküstün'le partner olmuştu.
Geçtiğimiz ay final yaparak sevenlerini üzen 'Maviye Sürgün' dizisinde ise Caner Cindoruk ve Damla Sönmez ile başrolleri paylaşan Serkan Altunorak'u 'Ozan' karakterinde izlemiştik.
'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Şehzade Mustafa’nın yanından hiç ayrılmayan sadık adamı olan Taşlıcalı Yahya'ya hayat veren Serkan Altunorak bu rolüyle kalpleri fethetmişti.
Her seferinde gözlerimizden kalpler çıkmasına sebep olan oyunculuğu ve yakışıklılığıyla göz dolduran Serkan Altunorak'a bir kullanıcı edit yaptı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden yakışıklı oyuncu Serkan Altunorak 2010 yılında Ahu Yağtu'yla yaşadığı dolu dizgin aşkla gündemdeydi.
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2016 yılında ise 'Evli ve Öfkeli' dizisinde iki sevgili karakterini canlandıran Serkan Altunorak ile Ayça Erturan el ele görüntülenerek aşklarını ilan etmişti.
İşte karşınızda mütevazı yakışıklı Serkan Altunorak👇
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