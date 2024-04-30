30 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü oyuncu Seda Bakan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Gerek yaptığı açıklamalar, gerek komik paylaşımları olsun kendisi gündemden düşmüyor. Son olarak Berfu Yenenler'in programında izlediğimiz Seda Bakan'ın Berfu Yenenler ile konuşurken baby shower yorumu sosyal medyada yankı uyandırdı. Berfu Yenenler'in yorumu epey eleştiri aldı...
2. Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, ofisten herkesin alkışlarıyla yürüyerek çıktığı anla herkesi etkisi altına aldı. Video çekimi yapan bir adamın yakışıklılığı karşısında hayrete düşerek "Aman Allah'ım" dediği anlar herkesi güldürürken hislerimize tercüman oldu.
3. Türkiye'nin Megastarı Tarkan'ın güzeller güzeli eşi Pınar Tevetoğlu, geçtiğimiz gün magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Doğal halleriyle bir kez daha hayran olduğumuz Tevetoğlu, eşi Tarkan'dan önce müjdeyi verdi. Albüm geliyor.
4. Güçlü sesiyle herkesi büyüleyen Sertab Erener, uzun bir zaman sonra "Mecbursun" klibiyle geri döndü. Yüzündeki değişim yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan ünlü şarkıcı destekleyenler de oldu. Oyuncu Nihal Yalçın kendisine yapılan baskıya parmak basarak Erener'in dağ gibi arkasında durdu.
5. Sıkça tribünde gördüğümüz Hadise'nin Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile olan arkadaşlığına çok kez tanık olmuştuk. Daha önce Hakim Ziyech'a gönlünü kaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcının adı bu kez de Lucas Torreira’yla anılıyordu. Muhabir Online'ın haberine göre; Hadise aşk iddialarına ilk kez net bir yanıt verdi.
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6. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de talk show konusunda son dönemde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Son olarak programına konuk ettiği Seda Bakan ile sohbeti sırasında yaptığı baby shower yorumu sosyal medyada linçlenen Berfu Yenenler'den cevap gecikmedi.
7. Nihal Candan, anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilmişti. Son hali herkes tarafından merak edilen ve şimdilerde açıklama yapmak için ekranlara çıkan Nihal Candan, kendisini terk ettiği ve sözlendiği iddia edilen kocasından bahsetti. Boşanmak istemediğini ve çocuk istediğini söylemesi herkesi şoke etti.
8. Ünlü şarkıcı Kibariye geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının magazinde ihanet ve dolandırıcılıkla anılması konusunda verdiği cevaplarla şaşkına çevirdi. "Her erkek yapar, yapmayan yok." sözleri görenlerin tadını kaçırdı.
9. Sosyal medya sayesinde hayatımıza giren ve yaptığı başarılı şarkılarla adından söz ettiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın son şarkısı herkesin dilinde geziyor. Diğer bir yandan kendisi için tam bir aşk adamı diyebileceğimiz fenomen, sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getirirken beklenen hamle geldi. Reynmen, evlilik teklifi etti ve "Evet" cevabını aldı!
10. Nisan ayının ilk günlerinde kızını kucağına alan Eda Ece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Doğum sonrası sürecini ilk kez anlatan güzel oyuncu deneyimlediği annelik duygusunu dile getirirken anneliğin ne kadar saygı duyulan bir şey olduğunun altını çizdi.
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11. Hülya Avşar'ın programına konuk olan oyuncu Deniz Çakır'ın sokak hayvanlarının uyutulması hakkında verdiği tepkisi alkış toplamıştı. Bu açıklamaların ardından Aramızda Kalmasına konuk olan oyuncu Sedef Şahin'in yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti!
12. Daha önce Survivor'a katılan pek çok isim şimdilerde sosyal medyada fenomen bildiğiniz gibi. Bu isimlerden biri de yarışmada tanışıp aşık olduğu İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker. Kendisinine estetiksiz halini paylaşmasını isteyen bir takipçisini gören Şeker, verdiği cevapla dikkat çekti.
13. İkizlerini kucağına alan, anne olmanın inanılmaz yakıştığı Yasemin Tatlıses bebekleriyle yaptığı paylaşımlarla gözlerden kalpler çıkarmaya devam ediyor. İdo Tatlıses'in biricik eşi Yasemin'in bebişlerinden birini uyuturken verdiği acı ama tatlı mücadeleyi paylaştı...
14. Bundan birkaç ay önce botoks yaptırıp kendinden başka herkese benzetilen Rafet El Roman, kendisini Sertab Erener'in son haline benzettiğini söyleyen Ahmet Hakan'a cevap verdi...
15. TikTok'ta viral olan "Asoka" trendine katılan Enis Arıkan'ın düşük bütçeli videosu sosyal medya kullanıcılarına kahkaha attırdı!
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16. Geçtiğimiz günlerde yeni müziği için yayınladığı kliple uzun sürenin ardından sektöre yeniden giriş yapan Sertab Erener estetikli görünümüyle dikkat çekmiş ve birçok eleştiri almıştı. Yorumlara sessiz kalmayan Erener'in yeni görünümüne Nazan Öncel'den gönderme geldi!
17. Geçirdiği hastalığın ardından sesi değişen ünlü oyuncu Giray Altınok, Haluk Bilginer taklidiyle kırdı geçirdi!
18. Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan Reynmen'in yıllar önce Dwayne Johnson'a g*t dedirttiği anlar yeniden hortladı!
19. Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, annesini de estetik furyasına dahil etmişti. 4 ay önce yüz gerdirme ameliyatı olan Dinçöz'ün annesinin toparlanmış hali yine ve yeniden şok geçirtti!
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