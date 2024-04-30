Deniz Çakır "İlk Beni Uyutun" Demişti: Sedef Şahin'in Sokak Hayvanlarıyla İlgili Söylemi Dikkat Çekti!

Hülya Avşar'ın programına konuk olan oyuncu Deniz Çakır'ın sokak hayvanlarının uyutulması hakkında verdiği tepkisi alkış toplamıştı. Bu açıklamaların ardından Aramızda Kalmasına konuk olan oyuncu Sedef Şahin'in yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti!