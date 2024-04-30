Deniz Çakır "İlk Beni Uyutun" Demişti: Sedef Şahin'in Sokak Hayvanlarıyla İlgili Söylemi Dikkat Çekti!
Deniz Çakır "İlk Beni Uyutun" Demişti: Sedef Şahin'in Sokak Hayvanlarıyla İlgili Söylemi Dikkat Çekti!
Hülya Avşar'ın programına konuk olan oyuncu Deniz Çakır'ın sokak hayvanlarının uyutulması hakkında verdiği tepkisi alkış toplamıştı. Bu açıklamaların ardından Aramızda Kalmasına konuk olan oyuncu Sedef Şahin'in yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti!
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Sedef Şahin bir döneme damga vuran yapımlardan Belalı Baldız dizisinde canlandırdığı "Yeşim" karakteriyle hayatımıza girmişti.
Ardından birkaç farklı projede rol alan genç oyucunun yıldızı parlatan diziyse hiç şüphesiz Adını Feriha Koydum ve sonrasında gelen devamı niteliğindeki Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu olmuştu.
Son olarak Diriliş Ertuğrul ve Vatanım Sensin dizilerinin kadrosunda gördüğümüz Şahin, son dönemlerde yaşadığı değişimle adını duyuruyordu.
Sedef Şahin, Aramızda Kalmasın adlı magazin programının bugünkü (30 Nisan) konuğu oldu. Magazin gündemi hakkında yorumlar yapan ünlü oyuncunun sokak hayvanları konusundaki açıkalamaları dikkat çekti.
Yayınlanan bölümde, Hülya Avşar'ın programında son dönemlerde sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan olaylar hakkında açıklama yapan Deniz Çakır'ın isyanı ekranlara getirildi.
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Çakır'ın “Sokak hayvanlarını uyutmakla ilgili ağızlarından cümleler çıkıyor. İlk beni uyutun, çok okeyim buna” sözleri pek çok kişiyi etkilemişti.
Konu üzerine konuşurken söze "Çok hassas bir konu bu" diyerek başlayan Şahin "Hayvanlara çocuklara zarar verdiğinde hepimiz çok üzülüyoruz. Yani günün sonunda hayvan bunlar yani" ifadelerini kullandı.
"Bir ara kısırlaştırma seferberliği çıkmıştı ya. Böyle böyle aslında biz bundan kurtulabiliriz gibi geliyor. Mantıklı kafam böyle söylüyor" diye devam etti.
Ardından Sedef Şahin'in "Daha fazla üremelerini engelleyip, var olanları da toplayıp bir yerde hani bakıp, bitirmek!" ifadeleri ise epey dikkat çekti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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