İkizlerini Kucağına Alan Yasemin Tatlıses Anne Olmanın Getirdiği O Tatlı Acının Anını Paylaştı!

İkizlerini kucağına alan, anne olmanın inanılmaz yakıştığı Yasemin Tatlıses bebekleriyle yaptığı paylaşımlarla gözlerden kalpler çıkarmaya devam ediyor. İdo Tatlıses'in biricik eşi Yasemin'in bebişlerinden birini uyuturken verdiği acı ama tatlı mücadeleyi paylaştı...