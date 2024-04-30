İkizlerini Kucağına Alan Yasemin Tatlıses Anne Olmanın Getirdiği O Tatlı Acının Anını Paylaştı!
İkizlerini Kucağına Alan Yasemin Tatlıses Anne Olmanın Getirdiği O Tatlı Acının Anını Paylaştı!
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2017'de yeni aşka yelken açtıktan sonra magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.
Aşklarını evlilikle taçlandırdıktan sonra da gözde çiftler kategorisinden bir an olsun düşmeyen ikilinin "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" müjdesi gözlerimizden kalpler çıkarmıştı.
İkizlerinin cinsiyetlerinin erkek olduğunu öğrenen Yasemin ve İdo Tatlıses çifti babalarına jest yaparak onlarını isimlerini vereceklerini açıklamıştı. Vee beklenen gün gelmiş, 22 Ocak Pazartesi günü bebişlerini kucaklarına almıştı.
Güzeller güzeli Yasemin'in doğum haberi o gün magazin manşetlerinin en çok konuşulan gündemi olmuştu. Mutluluk haberiyse İbrahim Tatlıses'in sağlık sorunu paylaşımıyla yarıda kalmıştı.
Dede İbrahim Tatlıses, bebeklerden birinin kalbinde sorun olduğunu açıklamıştı. Doğumdan sonra ameliyata alınan minik bebek kısa zaman sonra da anne-babasına ve kardeşine kavuşmuştu.
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Oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında anbean açıklama yapan Yasemin Tatlıses takipçileriyle de duygularını paylaşmıştı.
Ayel ve Emir'in doğumundan sonra tatlı ailelerini daha da büyüten İdo ve Yasemin Tatlıses'in her aile pozu gözlerden kalplerden çıkarmıştı.
Anneliğin inanılmaz yakıştığı, ancak fiziğine baktığımızda asla iki bebek doğurmuş gibi görünmeyen Yasemin Tatlıses'ten yine tüm annelerin iç sesi olan bir paylaşım geldi.
Henüz yüzlerini göstermediği sevimli oğullarından birini göğsüne yatırıp koltukta uyutmaya çalışan Yasemin Tatlıses'in "belim uyuştu, sırtım kitlendi fakat çok da huzurluyum" paylaşımı "işte annelik" dedirtti!
Her annenin çocuğunu uyutmaya çalışırken verdiği o kıymetli mücadeleyi veren Yasemin Tatlıses'in paylaşımını da buraya bırakıyoruz...
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