Usta Oyuncu Kemal Sunal'ın Eşi Gül Sunal Evlilik Yıldönümü Paylaşımıyla Hepimize Duygu Seli Yaşattı!
Usta Oyuncu Kemal Sunal'ın Eşi Gül Sunal Evlilik Yıldönümü Paylaşımıyla Hepimize Duygu Seli Yaşattı!
Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan sanatçılardan olan Kemal Sunal henüz 55 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. O günden bu yana ne doğum günlerini ne de evlilik yıldönümlerini atlayan Gül Sunal'dan yine hepimizin yüreğine dokunan bir paylaşım geldi.
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Yeşilçam'ın unutulmaz kaç filminde rol aldığını sayamadığımız kıymetli sanatçı Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybetmişti.
Yıllar önce yayınlanan filmlerini yeniden izlesek de bir an olsun sıkılmadığımız usta oyuncu izleyenleri bazen kahkahaya boğar bazen de üzüntüden ağlatırdı.
Türk sinemasının en kıymetli isimlerinden biri olarak hafızalarımıza kazınan Kemal Sunal aramızdan ayrılsa da gönlümüzdeki yeri baki kaldı!
Devekuşu Kabare'nin 1972-1973 yılındaki Ankara turnesinde tanıştığı Gül Sunal'la 1975 yılında hayatını birleştiren sanatçının Ali ve Ezo adından da iki çocuğu var biliyorsunuz.
Kemal Sunal'ın biricik eşi Gül Sunal hayatını kaybeden eşinin ardından yaptığı paylaşımlarla bizi duygulandırıyor.
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Bu zamana kadar Kemal Sunal'ın her doğum gününde çok anlamlı kareler yayınlayan Gül Sunal bugün de evlilik yıldönümlerini kutladı.
Gül Sunal buram buram nostalji kokan düğün karesini paylaşıp "Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi? 30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi" notuyla yine yüreklerimize dokundu...
Gelin bu romantik kareye gelen sosyal medya yorumlarından birkaçını da beraber görelim...
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