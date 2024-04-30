Usta Oyuncu Kemal Sunal'ın Eşi Gül Sunal Evlilik Yıldönümü Paylaşımıyla Hepimize Duygu Seli Yaşattı!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan sanatçılardan olan Kemal Sunal henüz 55 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. O günden bu yana ne doğum günlerini ne de evlilik yıldönümlerini atlayan Gül Sunal'dan yine hepimizin yüreğine dokunan bir paylaşım geldi.