3 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Ocak Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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2 Ocak'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen paslı bir bomba, Kaliforniya'nın kıyısına vurdu.
İstanbul’da 3 kardeş, babalarının 20 yıl önce 15 aylık kardeşlerini öldürdüğünü karakola giderek ihbar etti.
İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde görevli 2 personelin, aralarında Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Simge Sağın, Şeyma Subaşı'nın da olduğu 136 ünlü ismin taşınmaz ve kimlik bilgilerini kimliği belirsiz kişilerle paylaştığı iddia edildi.
Dün Japonya'da meydana gelen Haneda uçak kazasında 400'e yakın yolcu ve mürettebat ekibi kurtarıldı. Uçaktan kurtarılan yolcuların kriz yönetiminde son derece iyi olduklarının altı çizildi.
Dün çılgın yükselen Bitcoin'de bugün düşüş görülürken, Fed'den gelen açıklamalar ve ABD verilerinde yön değişti.
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Türkiye’nin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat davası ile ilgili çiftin avukatı Hüseyin Kaya ilginç bir açıklamada bulundu.
Gazeteci Fatih Portakal, "aşağı yukarı" diyerek bildiği asgari ücret sonrası emeklilere enflasyondan fazla zam yapılacağını beklediğini açıkladı.
6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Binlerce canımızı yitirdiğimiz depremin yaraları hala sarılmaya çalışılırken felaketten 11 ay sonra bölgeden gelen bir fotoğraf ihmali ve yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, basın açıklamasında 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre market fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi.
31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Memleket Partisi, seçimler öncesinde CHP’ye katılabilir.
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Yargıtay, Can Atalay hakkında aldığı kararın gerçeksinde Pakistan’dan örnek verdi.
İstanbul'da sosyal medyada ürettiği video içeriklerle tanınan bir kişi Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz durakları arasında metrobüsün üzerine çıktı.
Sahibinden.com sitesi ile ilgili yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem oldu. Siteye şu anda erişim sağlanabiliyor ancak erişim sıkıntısına yol açan sebeplere dair bazı iddialar ortaya atıldı.
31 Mart 2024 yılında gerçekleştirlecek yerel seçimler için seçmen listeleri 4 Ocak’ta askıya asılacak. Vatandaşlar, en geç 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar seçmen listesine itiraz edebilecek.
Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can’ın, telefonundan özel kalemine gönderdiği mesajlar kameraya yakalandı.
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2024 yılına dair ne gibi değişimlerin bizi beklediği henüz belirsiz olsa da belirlenmiş tarihleri olan bir dizi siyasi, kültürel ve ekonomik olayları sizler için bir araya getirdik.
6 Ekim’de başlayan savaş sonrası Filistin’deki katliamlarına devam eden İsrail’de bireysel silahlanma çılgınlığı yaşanıyor. ‘Silah aşkı’ öyle bir duruma geldi ki haber sunucusu canlı yayına silahlıyla çıktı.
Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı’nın ‘eline sağlık’ paylaşımı hakkındaki açıklaması sonrasında Altaylı için korkuyor iddiasında bulundu. Kütahyalı ayrıca, Altaylı ailesinin zenginlik kaynağı ile ilgili de paylaşımda bulundu.
Ankara Barosu, İstanbul’da gerçekleştirilen mitingde elindeki tevhid bayrağı sebebiyle yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
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İsmayıl, torpil haberinin yorumlarını neden kapattın cicim?