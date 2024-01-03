Deprem Bölgesinden 11 Ay Sonra Gelen O Fotoğraftaki Detay Yüreğinize Oturacak
Deprem Bölgesinden 11 Ay Sonra Gelen O Fotoğraftaki Detay Yüreğinize Oturacak
6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Binlerce canımızı yitirdiğimiz depremin yaraları hala sarılmaya çalışılırken felaketten 11 ay sonra bölgeden gelen bir fotoğraf ihmali ve yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.
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6 Şubat 2023 tarihinde ülkece tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldık.
Depremin üzerinden 11 ay geçmişken bölge ise hala yaralarını sarmaya çalışıyor.
Depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken bölgeden gelen bir fotoğraf ise durumun vahametini bir kez daha ortaya koyar cinsten.
Binanın duvarındaki rafta duran ev yapımı konserveler hala yerlerindeler...
Böylesi bir manzara karşısında ne denir, ne hissedilebilir ki?
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Bu felaketi asla unutmayacağız.
Ve içimizin ateşi asla sönmeyecek!
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