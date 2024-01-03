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Deprem Bölgesinden 11 Ay Sonra Gelen O Fotoğraftaki Detay Yüreğinize Oturacak

Deprem Bölgesinden 11 Ay Sonra Gelen O Fotoğraftaki Detay Yüreğinize Oturacak

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 18:26

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Binlerce canımızı yitirdiğimiz depremin yaraları hala sarılmaya çalışılırken felaketten 11 ay sonra bölgeden gelen bir fotoğraf ihmali ve yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

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6 Şubat 2023 tarihinde ülkece tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldık.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkece tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldık.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, çevre illerde de etkisini gösteren 7.7 ve 7.6'lık depremler, ardından meydana gelen artçı sarsıntılar binlerce canımızı bizden kopardı.

Depremin üzerinden 11 ay geçmişken bölge ise hala yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremin üzerinden 11 ay geçmişken bölge ise hala yaralarını sarmaya çalışıyor.

Tarifi olmayan bir acı bu. İhmalkar müteahhitler, mevzuata uygun olmayan inşaatlar binlerce canımıza mâl olmuşken bölgede çalışmalar hala devam ediyor.

Depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken bölgeden gelen bir fotoğraf ise durumun vahametini bir kez daha ortaya koyar cinsten.

Depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken bölgeden gelen bir fotoğraf ise durumun vahametini bir kez daha ortaya koyar cinsten.

Bir zamanlar sırt sırta durdukları belli olan iki binanın birinden yeller esiyor. Üstelik yıkılan binanın müteahhitti binasına bir duvar bile yapmayıp yapıyı yandaki apartmana öylece yaslamış! Ancak maalesef fotoğrafta bundan çok daha fazlası var.

Binanın duvarındaki rafta duran ev yapımı konserveler hala yerlerindeler...

Binanın duvarındaki rafta duran ev yapımı konserveler hala yerlerindeler...

Yıkılan binanın kendine ait bir duvarı olmadığı için yan apartmanın duvarına çakılan rafta duran, muhtemelen bir önceki kışa ait konserveler depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken dahi metrelerce yüksekte, artık bir ev olmayan o boşlukta öylece duruyorlar.

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Böylesi bir manzara karşısında ne denir, ne hissedilebilir ki?

Böylesi bir manzara karşısında ne denir, ne hissedilebilir ki?
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Bu felaketi asla unutmayacağız.

Bu felaketi asla unutmayacağız.
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Ve içimizin ateşi asla sönmeyecek!

Ve içimizin ateşi asla sönmeyecek!
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