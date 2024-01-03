Depremde 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği İsias Oteli Davası Bugün Başlıyor

6 Şubat depremlerinde çoğunluğu KKTC'den gelen sporculardan oluşan 72 kişi, Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de hayatını kaybetmişti. İsias Otel ile ilgili 3 Ocak itibarıyla başlıyor. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. T24'ün aktardığına göre, aileler 'olası kast' suçlamasıyla yargılama talep ediyor.