Depremde 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği İsias Oteli Davası Bugün Başlıyor
Depremde 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği İsias Oteli Davası Bugün Başlıyor
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/isias-otel-d...
6 Şubat depremlerinde çoğunluğu KKTC'den gelen sporculardan oluşan 72 kişi, Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de hayatını kaybetmişti. İsias Otel ile ilgili 3 Ocak itibarıyla başlıyor. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. T24'ün aktardığına göre, aileler 'olası kast' suçlamasıyla yargılama talep ediyor.
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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en çok hasar gören illerden birisi de Adıyaman olmuştu.
Deprem gecesinde İsias Otel'de Kuzey Kıbrıs’taki Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Adıyaman’a voleybol turnuvası için giden kız ve erkek voleybol takımının kafilesi bulunuyordu.
Turnuva için gelip depremde hayatını kaybeden gençler, KKTC'de "Şampiyon Melekler" olarak anılıyor.
Kuzey Kıbrıslı aileler ve avukatları, sanıkların "olası kast" suçlaması ile yargılanmasını talep ediyor.
Öte yandan otelin yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği, daha sonra tekrar açılmasına izin verildiği, kolonların ise kesildiği ortaya çıkmıştı.
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