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Depremde 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği İsias Oteli Davası Bugün Başlıyor

Depremde 72 Kişinin Hayatını Kaybettiği İsias Oteli Davası Bugün Başlıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.01.2024 - 09:01

6 Şubat depremlerinde çoğunluğu KKTC'den gelen sporculardan oluşan 72 kişi, Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de hayatını kaybetmişti. İsias Otel ile ilgili 3 Ocak itibarıyla başlıyor. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. T24'ün aktardığına göre, aileler 'olası kast' suçlamasıyla yargılama talep ediyor.

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/isias-otel-d...
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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en çok hasar gören illerden birisi de Adıyaman olmuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en çok hasar gören illerden birisi de Adıyaman olmuştu.

Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de kalan 72 kişi hayatını kaybetmişti. İsias Oteli'nin davası, 3 Ocak Çarşamba itibarıyla görülecek.

Davanın 5'i tutuklu 11 sanığı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla' hakim karşısına çıkacak.

Deprem gecesinde İsias Otel'de Kuzey Kıbrıs’taki Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Adıyaman’a voleybol turnuvası için giden kız ve erkek voleybol takımının kafilesi bulunuyordu.

Deprem gecesinde İsias Otel'de Kuzey Kıbrıs’taki Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Adıyaman’a voleybol turnuvası için giden kız ve erkek voleybol takımının kafilesi bulunuyordu.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilelerden oluşan 39 kişilik kafile, İsias Otel'de konaklıyordu. Tur rehberlerinin de tercih ettiği bu otelde, Turist Rehberleri Birliği’nden yaklaşık 40 kişilik bir grup da bulunuyordu.

Kuzey Kıbrıs'lı 35 kişi, Gazimağusa’da defnedildi.

Turnuva için gelip depremde hayatını kaybeden gençler, KKTC'de "Şampiyon Melekler" olarak anılıyor.

Turnuva için gelip depremde hayatını kaybeden gençler, KKTC'de "Şampiyon Melekler" olarak anılıyor.

T24'ün aktardığına göre, 'Şampiyon Melekler' için KKTC'li aileler hukuk mücadelesi vermek ve çeşitli projeler yürütmek için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğini kurdu.

Davadaki 11 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlaması bulunuyor.

Kuzey Kıbrıslı aileler ve avukatları, sanıkların "olası kast" suçlaması ile yargılanmasını talep ediyor.

Kuzey Kıbrıslı aileler ve avukatları, sanıkların "olası kast" suçlaması ile yargılanmasını talep ediyor.

T24'ten Mahmut Hamsici'nin aktardığına göre, KKTC'li aileler, sanıkların bilinçli taksir ile değil, olası kast ile yargılanmasını talep ediyor. 

Bilinçli taksirde 'öngörülmesine rağmen istenmeyen neticenin gerçekleşmeyeceği inancı' bulunurken olası kastta 'istenmeyen neticenin öngörülmesi ancak bunun kabullenilmesi' durumu bulunuyor.

Öte yandan otelin yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği, daha sonra tekrar açılmasına izin verildiği, kolonların ise kesildiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan otelin yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği, daha sonra tekrar açılmasına izin verildiği, kolonların ise kesildiği ortaya çıkmıştı.

Acılı aileler ise adaletin yerini bulmasını talep ediyor. 

'KKTC çocuklarımızı şehit ilan etti, katillerine hak ettikleri cezayı vermek Türk devletinin en önemli görevlerinden biridir.'

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