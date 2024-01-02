Deprem Bölgesindeki TOKİ İşçileri "Yapı Denetimi Yok!" Diyerek İsyan Etti
Deprem Bölgesindeki TOKİ İşçileri "Yapı Denetimi Yok!" Diyerek İsyan Etti
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/deprem-bolge...
6 Şubat depremleri tam 11 ilimizi derinden etkileyerek binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü illerimizde bir yandan da TOKİ inşaatları devam ediyor. T24'ün haberine göre, deprem bölgesindeki TOKİ inşaat işçileri yapı denetiminden ve güvenlikten şikayetçi.
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6 Şubat gecesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler toplamda 11 ilimizi derinden etkiledi.
T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın aktardığına göre, deprem bölgesindeki kentlerde çalışan TOKİ işçileri, iş güvenliği ve yapı denetimi konusunda isyan etti.
TOKİ işçilerinin inşaatlara aylardır yapı denetim uzmanlarının gelmediğini ancak denetim yapılmış gibi evrak düzenlendiğini iddia ettikleri aktarıldı.
"İş güvenliği için talepte bulunduğumuzda ‘maliyet yüksek’ deniliyor."
"En basitinden işçilere korunması için baret, emniyet kemeri dahi verilmiyor. "
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