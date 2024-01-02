Deprem Bölgesindeki TOKİ İşçileri "Yapı Denetimi Yok!" Diyerek İsyan Etti

Yapı denetim uzmanları olmadığını iddia eden işçiler, her şeyin sadece kağıt üzerinde yapıldığını, iktidara yakın olan kişilerin ihaleleri kazandığını iddia etti.

Öte yandan inşaatların en az maliyetle ve hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tamamlanmaya çalışıldığı, çok az ve kötü iskeleler kullanıldığı belirtildi.