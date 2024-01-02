Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Deprem Bölgesindeki TOKİ İşçileri "Yapı Denetimi Yok!" Diyerek İsyan Etti

Deprem Bölgesindeki TOKİ İşçileri "Yapı Denetimi Yok!" Diyerek İsyan Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.01.2024 - 21:43

6 Şubat depremleri tam 11 ilimizi derinden etkileyerek binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü illerimizde bir yandan da TOKİ inşaatları devam ediyor. T24'ün haberine göre, deprem bölgesindeki TOKİ inşaat işçileri yapı denetiminden ve güvenlikten şikayetçi.

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/deprem-bolge...
İçeriğin Devamı Aşağıda

6 Şubat gecesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler toplamda 11 ilimizi derinden etkiledi.

6 Şubat gecesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler toplamda 11 ilimizi derinden etkiledi.

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından hala yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesinin yeniden kalkındırılması için çalışmalar yapılsa da kısa sürede eskiye dönülmesi mümkün değil. 

Öyle ki depremlerin ardından yaklaşık 850 bin acil yıkılacak, hasarlı ve yıkık bina tespit edildiği bildiriliyor.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın aktardığına göre, deprem bölgesindeki kentlerde çalışan TOKİ işçileri, iş güvenliği ve yapı denetimi konusunda isyan etti.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın aktardığına göre, deprem bölgesindeki kentlerde çalışan TOKİ işçileri, iş güvenliği ve yapı denetimi konusunda isyan etti.

Meslek örgütleri ve sendikalara ulaşan TOKİ işçilerinin “En basitinden işçilere korunması için baret, emniyet kemeri dahi verilmiyor. İş güvenliği için talepte bulunduğumuzda ‘maliyet yüksek’ deniliyor. İnşaatlarda iş güvenliği ve yapı denetim uzmanları bulunmuyor. Her şey sadece kâğıt üzerinde” dediği aktarılıyor.

TOKİ işçilerinin inşaatlara aylardır yapı denetim uzmanlarının gelmediğini ancak denetim yapılmış gibi evrak düzenlendiğini iddia ettikleri aktarıldı.

TOKİ işçilerinin inşaatlara aylardır yapı denetim uzmanlarının gelmediğini ancak denetim yapılmış gibi evrak düzenlendiğini iddia ettikleri aktarıldı.

Yapı denetim uzmanları olmadığını iddia eden işçiler, her şeyin sadece kağıt üzerinde yapıldığını, iktidara yakın olan kişilerin ihaleleri kazandığını iddia etti.

Öte yandan inşaatların en az maliyetle ve hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tamamlanmaya çalışıldığı, çok az ve kötü iskeleler kullanıldığı belirtildi.

"İş güvenliği için talepte bulunduğumuzda ‘maliyet yüksek’ deniliyor."

"İş güvenliği için talepte bulunduğumuzda ‘maliyet yüksek’ deniliyor."

Bölükbaş'ın haberine göre, deprem bölgesinde çalışan bir işçi, iş güvenliğine dair hiçbir önlem alınmadığını şu sözlerle belirtiyor;

“Derme çatma iskeleler kullanılıyor. Normalde iskelelerde aşağıdan yukarıya dair ayakların olması lazım, ancak bu iskelelerde yok. En ufak eğilme durumunda işçi iskeleden aşağıya düşer. Gaziantep’te çalışan bir arkadaşımız bu yüzden düşerek hayatını kaybetti. Hatay’da da bir arkadaşımız düştü. Akıbetinin ne olduğunu bilmiyoruz.'

"En basitinden işçilere korunması için baret, emniyet kemeri dahi verilmiyor. "

"En basitinden işçilere korunması için baret, emniyet kemeri dahi verilmiyor. "

İşçilerin korunması için önlem alınmadığı belirtilirken işçilerin bütün taleplerinin 'maliyet' sebebiyle reddedildiği iddia ediliyor. Öte yandan Kahramanmaraş bölgesinde Mart ayı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlanacağı belirtiliyor.

Haberin devamına buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
3
1
1
1
1