Yerel Seçim Öncesi Büyük Sürpriz: Memleket Partisi, CHP’ye mi Katılacak?

Yüksek Seçim Kurulu, 1 Ocak itibariyle seçim takviminin işlemeye başladığını duyurmuştu. Partiler de seçim hazırlıklarına devam ediyor. 31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Memleket Partisi, seçimler öncesinde CHP’ye katılabilir.