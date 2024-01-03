Yerel Seçim Öncesi Büyük Sürpriz: Memleket Partisi, CHP’ye mi Katılacak?
Yerel Seçim Öncesi Büyük Sürpriz: Memleket Partisi, CHP’ye mi Katılacak?
Yüksek Seçim Kurulu, 1 Ocak itibariyle seçim takviminin işlemeye başladığını duyurmuştu. Partiler de seçim hazırlıklarına devam ediyor. 31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Memleket Partisi, seçimler öncesinde CHP’ye katılabilir.
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Muharrem İnce’nin lideri olduğu Memleket Partisi’nin yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.
10Haber’den Caner Polat’ın haberine göre; yarın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP lideri Özgür Özel bir araya gelerek toplantı yapacak.
Memleket Partisi kaynakları, görüşmede yerel seçimlerde izlenecek yol için karar alınacağını ifade etti. İki genel başkan da toplantı sonrasında kameraların karşısına geçecek.
Memleket Partisi’nde bazı üst düzey yöneticiler, seçimler öncesinde CHP’ye katılım olması gerektiğini düşünüyor. Bu düşüncelerini Muharrem İnce’ye de aktardılar.
Ancak bazı partinin önde gelenleri ise partinin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini ifade ediyor. İşbirliğinin sadece yerel seçimler için yapılmasını bekliyor.
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Muharrem İnce ise partinin iki kanadını da dinlese de henüz bir karar vermedi.
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