Seçimler, Paris Olimpiyat Oyunları ve Daha Nicesiyle 2024 Yılında Dünya Gündemi
Seçimler, Paris Olimpiyat Oyunları ve Daha Nicesiyle 2024 Yılında Dünya Gündemi
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/02/du...
2024 yılına dair ne gibi değişimlerin bizi beklediği henüz belirsiz olsa da belirlenmiş tarihleri olan bir dizi siyasi, kültürel ve ekonomik olayları sizler için bir araya getirdik. Bu yıl dünya genelinde yaşanacak bu gelişmeler, geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.
Gelin bu yıl neler olacak birlikte bakalım!
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1. İyisiyle kötüsüyle koca bir yılı geride bıraktık. Peki yeni yılda dünya genelinde neler yaşanacak? Gelin birlikte bakalım!
2. Hükümetlerarası BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) grubu genişliyor!
3. 2024 yılına damga vuracak ilk büyük politik olay, 13 Ocak'ta Tayvan'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.
Seçim sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki hassas dengeleri sarsma potansiyeli taşıyor.
4. Fildişi Sahili, 34. Afrika Uluslar Kupası'nın onurlu ev sahibi olacak ve bu prestijli futbol turnuvası 13 Ocak ve 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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5. 17 Mart'ta Rusya'da başkanlık seçimleri için oy verme süreci başlıyor.
Putin'in en ciddi rakibi Alexei Navalny ise Kuzey Kutbu'ndaki bir ceza kolonisinde 19 yıllık hapis cezasını çekiyor.
6. Hindistan, bu yıl genel seçimlerini gerçekleştirecek ülkelerden bir diğeri.
Ancak ülkede özellikle Müslüman azınlığa karşı süregelen insan hakları ihlalleri, Modi'nin üçüncü dönemine ilişkin endişeleri de gündeme getiriyor.
7. 2024 yılında Avrupa Parlamentosu'nun tarihin en çekişmeli seçimlerinden birini yaşaması bekleniyor.
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8. 2024 yılında, Paris bir asır sonra yeniden Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kapılarını açacak.
Paris, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde ise Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak.
9. 2020 yılında olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kasım ayında bir kez daha bir seçim sürecine girmesi bekleniyor.
Öte yandan Biden'ın başı da belada.
10. Petrol ve doğal gaz zengini Azerbaycan, bu yıl düzenlenecek olan COP 29 İklim Zirvesinin ev sahibi olacak.
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11. Zirvenin tarihleri ise 11-24 Kasım olarak belirlendi ve etkinlik Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.
12. Türkiye 2023'teki çetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bu sene de yerel seçimlerin heyecanını yaşayacak.
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