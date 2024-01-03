Seçimler, Paris Olimpiyat Oyunları ve Daha Nicesiyle 2024 Yılında Dünya Gündemi

2024 yılına dair ne gibi değişimlerin bizi beklediği henüz belirsiz olsa da belirlenmiş tarihleri olan bir dizi siyasi, kültürel ve ekonomik olayları sizler için bir araya getirdik. Bu yıl dünya genelinde yaşanacak bu gelişmeler, geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Gelin bu yıl neler olacak birlikte bakalım!