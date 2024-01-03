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Seçimler, Paris Olimpiyat Oyunları ve Daha Nicesiyle 2024 Yılında Dünya Gündemi

Seçimler, Paris Olimpiyat Oyunları ve Daha Nicesiyle 2024 Yılında Dünya Gündemi

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 21:23

2024 yılına dair ne gibi değişimlerin bizi beklediği henüz belirsiz olsa da belirlenmiş tarihleri olan bir dizi siyasi, kültürel ve ekonomik olayları sizler için bir araya getirdik. Bu yıl dünya genelinde yaşanacak bu gelişmeler, geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Gelin bu yıl neler olacak birlikte bakalım!

Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/02/du...
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1. İyisiyle kötüsüyle koca bir yılı geride bıraktık. Peki yeni yılda dünya genelinde neler yaşanacak? Gelin birlikte bakalım!

1. İyisiyle kötüsüyle koca bir yılı geride bıraktık. Peki yeni yılda dünya genelinde neler yaşanacak? Gelin birlikte bakalım!

2. Hükümetlerarası BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) grubu genişliyor!

2. Hükümetlerarası BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) grubu genişliyor!

Bu yılın başında, beş yeni ülkenin daha bu birliğe dahil olduğunu gördük. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya, 1 Ocak tarihi itibariyle BRICS'in yeni katılımcıları olarak karşımıza çıktılar.

3. 2024 yılına damga vuracak ilk büyük politik olay, 13 Ocak'ta Tayvan'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.

3. 2024 yılına damga vuracak ilk büyük politik olay, 13 Ocak'ta Tayvan'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.

Tayvanlı seçmenler, üç aday arasından ülkelerinin yeni liderini belirleyecekler. Bu seçimler, Tayvan'ı kendi topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak gören Çin tarafından 'savaş ve barış arasındaki seçim' olarak adlandırılıyor.

Seçim sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki hassas dengeleri sarsma potansiyeli taşıyor.

Seçim sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki hassas dengeleri sarsma potansiyeli taşıyor.

ABD, Tayvan'ın bağımsızlık talebini desteklemese de demokratik sürecini ve savunma kapasitesini güçlendirmek için adaya askeri yardım sağlıyor.

4. Fildişi Sahili, 34. Afrika Uluslar Kupası'nın onurlu ev sahibi olacak ve bu prestijli futbol turnuvası 13 Ocak ve 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

4. Fildişi Sahili, 34. Afrika Uluslar Kupası'nın onurlu ev sahibi olacak ve bu prestijli futbol turnuvası 13 Ocak ve 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili, Abidjan'ın kuzeyinde yer alan ve Alassane Ouattara'nın adını taşıyan stadyumda Gine-Bissau ile heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkacak.

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5. 17 Mart'ta Rusya'da başkanlık seçimleri için oy verme süreci başlıyor.

5. 17 Mart'ta Rusya'da başkanlık seçimleri için oy verme süreci başlıyor.

20 yıldır ülkenin lideri olan Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu seçimde de bir kez daha aday olarak karşımıza çıkıyor ve yeniden seçilme olasılığı da oldukça yüksek.

Putin'in en ciddi rakibi Alexei Navalny ise Kuzey Kutbu'ndaki bir ceza kolonisinde 19 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Putin'in en ciddi rakibi Alexei Navalny ise Kuzey Kutbu'ndaki bir ceza kolonisinde 19 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Putin, Ukrayna'da binlerce Rus askerinin hayatını kaybetmesine ve ülke içerisinde tekrarlanan saldırılara sebep olan pahalı bir savaşı başlatmasına rağmen hala geniş bir destek kitlesi bulunuyor.

6. Hindistan, bu yıl genel seçimlerini gerçekleştirecek ülkelerden bir diğeri.

6. Hindistan, bu yıl genel seçimlerini gerçekleştirecek ülkelerden bir diğeri.

Nisan ve mayıs aylarında yüz milyonlarca Hintli, Başbakan Narendra Modi'nin üçüncü dönemini belirlemek için oy kullanacak. Milliyetçi lider, anketlerde belirgin bir avantaj elde etti ve aralık ayında gerçekleşen eyalet seçimlerinde elde ettiği üç büyük zaferin ardından seçim kampanyasına start verecek.

Ancak ülkede özellikle Müslüman azınlığa karşı süregelen insan hakları ihlalleri, Modi'nin üçüncü dönemine ilişkin endişeleri de gündeme getiriyor.

Ancak ülkede özellikle Müslüman azınlığa karşı süregelen insan hakları ihlalleri, Modi'nin üçüncü dönemine ilişkin endişeleri de gündeme getiriyor.

7. 2024 yılında Avrupa Parlamentosu'nun tarihin en çekişmeli seçimlerinden birini yaşaması bekleniyor.

7. 2024 yılında Avrupa Parlamentosu'nun tarihin en çekişmeli seçimlerinden birini yaşaması bekleniyor.

6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu seçimlerde, Avrupalı seçmenler merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) egemen olduğu 720 üyeli parlamentonun yenilenmesi için sandığa gidecekler. Ayrıca bu seçimler, İngiltere'nin 2020 yılında Avrupa Birliği'nden resmi olarak ayrılmasının ardından yapılacak ilk seçim olma özelliğini taşıyor.

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8. 2024 yılında, Paris bir asır sonra yeniden Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kapılarını açacak.

8. 2024 yılında, Paris bir asır sonra yeniden Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kapılarını açacak.

Fransa'nın başkenti, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında dünya çapında sporcuları ağırlayacak. Hentbol, futbol ve ragbi gibi spor dallarında mücadeleler ise 24 Temmuz'da start alacak.

Paris, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde ise Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Paris, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde ise Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Ancak Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Rusya ve Belarus'tan gelen sporcular, takım etkinlikleri haricinde yalnızca tarafsız statüde yarışma hakkına sahip olacak.

9. 2020 yılında olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kasım ayında bir kez daha bir seçim sürecine girmesi bekleniyor.

9. 2020 yılında olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kasım ayında bir kez daha bir seçim sürecine girmesi bekleniyor.

Bu seferki seçim, eski ABD Başkanı Donald Trump ve mevcut Başkan Joe Biden arasında geçecek. Ancak durum biraz daha karmaşık. Trump, dört ayrı ceza davasıyla boğuşuyor ve ayrıca üçüncü bir eyalet tarafından seçimlere katılmaktan men edildi.

Öte yandan Biden'ın başı da belada.

Öte yandan Biden'ın başı da belada.

Mevcut başkan, Gazze ve Ukrayna'daki çatışmaların merkezinde bulunurken, ABD Temsilciler Meclisi oğlunun yabancı ticaret ilişkilerinden haksız yere kazanç sağlayıp sağlamadığını araştırıyor. Bu durum seçim sürecini daha da karmaşık ve belirsiz hale getiriyor.

10. Petrol ve doğal gaz zengini Azerbaycan, bu yıl düzenlenecek olan COP 29 İklim Zirvesinin ev sahibi olacak.

10. Petrol ve doğal gaz zengini Azerbaycan, bu yıl düzenlenecek olan COP 29 İklim Zirvesinin ev sahibi olacak.

Azerbaycan, Aralık ayında gerçekleşen ihale sürecinde Doğu Avrupa ülkelerinin desteğini alarak bu önemli görevi üstlenmeyi başardı. Ancak bu süreçte, herhangi bir AB ülkesinin teklifinin Rusya tarafından veto edileceği bilgisi ortaya çıktı.

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11. Zirvenin tarihleri ise 11-24 Kasım olarak belirlendi ve etkinlik Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

11. Zirvenin tarihleri ise 11-24 Kasım olarak belirlendi ve etkinlik Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

Zirvenin ana gündem maddesi, 'fosil yakıtlardan uzaklaşmanın finansmanı' olacak şekilde planlanıyor.

12. Türkiye 2023'teki çetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bu sene de yerel seçimlerin heyecanını yaşayacak.

12. Türkiye 2023'teki çetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bu sene de yerel seçimlerin heyecanını yaşayacak.

Belediye başkanlarından, belediye ve il genel meclisi üyelerine, muhtarlardan ihtiyar heyetlerine kadar birçok önemli yerel yönetim pozisyonu 31 Mart'ta düzenlenecek olan seçimlerle belirlenecek.

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