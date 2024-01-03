Regl Döneminde Ruh Haline İyi Gelecek Şarkı Bu Testin Sonunda!
Regl Döneminde Ruh Haline İyi Gelecek Şarkı Bu Testin Sonunda!
Ağrılarını bitirecek, yaralarını saracak şarkıyı bu testin sonunda söylüyoruz!
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1. Regl olduğunda seni en çok rahatsız eden şey ne oluyor?
2. Regl dönemin ağrılı oluyor mu peki?
3. Biraz da duygularından bahsedelim. Ağladığın oluyor mu?
4. Haydi bu tatlılardan birini seç bakalım!
5. Genelde hangi tarz müzik dinliyorsun?
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6. Regl olduğunda bir davet alırsan buna tepkin nasıl olur?
7. Bu dizilerden birini seçer misin?
8. Son olarak bu hayvanlardan hangisi sana daha çok benziyor?
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