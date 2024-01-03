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Seçmen Listeleri Askıya Geliyor: Son Gün 17 Ocak!

Seçmen Listeleri Askıya Geliyor: Son Gün 17 Ocak!

seçim
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.01.2024 - 20:58

31 Mart 2024 yılında gerçekleştirlecek yerel seçimler için seçmen listeleri 4 Ocak’ta askıya asılacak. Vatandaşlar, en geç 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar seçmen listesine itiraz edebilecek.

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Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile yerel seçimler için startı verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile yerel seçimler için startı verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi takviminin belirlenmesinin ardından vatandaşların ikametlerini kontrol etmesi için 4 Ocak’ta listeler ortaya çıkacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi takviminin belirlenmesinin ardından vatandaşların ikametlerini kontrol etmesi için 4 Ocak’ta listeler ortaya çıkacak.

Seçmen listeleri, mahalle muhtarlıklarından veya YSK’nın internet sitesinden kontrol edilecek.

Seçmen listeleri, mahalle muhtarlıklarından veya YSK’nın internet sitesinden kontrol edilecek.

18 yaşından büyükseniz ve seçmen listesinde isminiz bulunmuyorsa en geç 17 Ocak Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne itirazda bulunmanız gerekiyor.

18 yaşından büyükseniz ve seçmen listesinde isminiz bulunmuyorsa en geç 17 Ocak Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne itirazda bulunmanız gerekiyor.

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