20 Yıllık Sır Ölüm İhbarla Ortaya Çıktı: Cani Baba İçin Müebbet Hapis İstemi
20 Yıllık Sır Ölüm İhbarla Ortaya Çıktı: Cani Baba İçin Müebbet Hapis İstemi
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V.K., Ö.K. ve M.K. isimli 3 kardeş, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek babalarının 20 yıl önce kardeşlerini döverek öldürdüğünü ve sonrasında mezarlığa gömdüğünü ihbar etti.
Üç kardeş babalarının 2003 tarihinde o sırada 15 aylık olan kardeşleri Armağan’ı eziyet edercesine dövdüğünü, uğradığı şiddet sonucu sabaha kadar ağlayan kardeşlerinin öldüğünü, babalarının bu olayı gizlemek için bir arkadaşıyla birlikte küçük kardeşlerini Arnavutköy Mezarlığı’na gömdüğünü iddia etti.
Kardeşlerden V.K. ifadesinde olay anı ile ilgili şunları söyledi;
Sanık baba Hüseyin K. 28 Kasım 2016 tarihinde polise verdiği ifadesinde, Armağan’ın neden öldüğünü bilmediğini, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.
Anne Ceyhan K. de olay günü Armağan’ın merdivenlerden düştüğünü, kafasının şiştiğini, ancak maddi durumları olmadığı için hastaneye götüremediklerini, acılarından dolayı kocasının ölüm olayını yetkililere bildirmediğini, kocasının arkadaşıyla birlikte bebeği defnettiğini anlattı.
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Savcılık tarafından, 9 Haziran 2022 tarihinde sanık babanın gösterdiği yerde “fethi kabir” (cenazenin incelenmesi için mezarın açılması) işlemi yapıldı. Açılan mezarda iki farklı bebek cesedi bulundu, yapılan DNA incelemesinde bulunan bebek kemiklerinden birinin sanık babanın DNA’sıyla uyumlu olduğu saptandı.
Baba hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
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