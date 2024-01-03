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20 Yıllık Sır Ölüm İhbarla Ortaya Çıktı: Cani Baba İçin Müebbet Hapis İstemi

20 Yıllık Sır Ölüm İhbarla Ortaya Çıktı: Cani Baba İçin Müebbet Hapis İstemi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.01.2024 - 17:38

İstanbul’da 3 kardeş, babalarının 20 yıl önce 15 aylık kardeşlerini öldürdüğünü karakola giderek ihbar etti. Başlatılan soruşturma ile mezar açıldı ve cani baba için savcılık müebbet hapis istemiyle dava açtı.

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V.K., Ö.K. ve M.K. isimli 3 kardeş, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek babalarının 20 yıl önce kardeşlerini döverek öldürdüğünü ve sonrasında mezarlığa gömdüğünü ihbar etti.

V.K., Ö.K. ve M.K. isimli 3 kardeş, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek babalarının 20 yıl önce kardeşlerini döverek öldürdüğünü ve sonrasında mezarlığa gömdüğünü ihbar etti.

Üç kardeş babalarının 2003 tarihinde o sırada 15 aylık olan kardeşleri Armağan’ı eziyet edercesine dövdüğünü, uğradığı şiddet sonucu sabaha kadar ağlayan kardeşlerinin öldüğünü, babalarının bu olayı gizlemek için bir arkadaşıyla birlikte küçük kardeşlerini Arnavutköy Mezarlığı’na gömdüğünü iddia etti.

Üç kardeş babalarının 2003 tarihinde o sırada 15 aylık olan kardeşleri Armağan’ı eziyet edercesine dövdüğünü, uğradığı şiddet sonucu sabaha kadar ağlayan kardeşlerinin öldüğünü, babalarının bu olayı gizlemek için bir arkadaşıyla birlikte küçük kardeşlerini Arnavutköy Mezarlığı’na gömdüğünü iddia etti.

Kardeşlerden V.K. ifadesinde olay anı ile ilgili şunları söyledi;

Kardeşlerden V.K. ifadesinde olay anı ile ilgili şunları söyledi;

Olay günü babam, Armağan’ı yanına çağırdı. Armağan, babamın yanına gitmeyerek teyzemin arkasına saklandı. Bunun üzerine babam Armağan’ı dövmeye başladı. Annemin eşarbını boğazına dolayıp havada sallandırdı. Çocuğu duvara vurdu. Eli yüzü mosmor kesilmişti. Annem de teyzem de babama müdahale etmedi. Babam onları da dövüyordu. Saat 04.30-05.00 sıralarından teyzem telaşla, ‘Bu çocuğun nefesi gelmiyor’ dedi.  Saat 06.00’ya doğru annemle babam evden çıktılar. Babamın arkadaşı geldi. Teyzem, ‘Kardeşiniz öldü, babanlar gömmeye götürdüler.’ dedi.”

Sanık baba Hüseyin K. 28 Kasım 2016 tarihinde polise verdiği ifadesinde, Armağan’ın neden öldüğünü bilmediğini, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

Sanık baba Hüseyin K. 28 Kasım 2016 tarihinde polise verdiği ifadesinde, Armağan’ın neden öldüğünü bilmediğini, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

Anne Ceyhan K. de olay günü Armağan’ın merdivenlerden düştüğünü, kafasının şiştiğini, ancak maddi durumları olmadığı için hastaneye götüremediklerini, acılarından dolayı kocasının ölüm olayını yetkililere bildirmediğini, kocasının arkadaşıyla birlikte bebeği defnettiğini anlattı.

Anne Ceyhan K. de olay günü Armağan’ın merdivenlerden düştüğünü, kafasının şiştiğini, ancak maddi durumları olmadığı için hastaneye götüremediklerini, acılarından dolayı kocasının ölüm olayını yetkililere bildirmediğini, kocasının arkadaşıyla birlikte bebeği defnettiğini anlattı.
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Savcılık tarafından, 9 Haziran 2022 tarihinde sanık babanın gösterdiği yerde “fethi kabir” (cenazenin incelenmesi için mezarın açılması) işlemi yapıldı. Açılan mezarda iki farklı bebek cesedi bulundu, yapılan DNA incelemesinde bulunan bebek kemiklerinden birinin sanık babanın DNA’sıyla uyumlu olduğu saptandı.

Savcılık tarafından, 9 Haziran 2022 tarihinde sanık babanın gösterdiği yerde “fethi kabir” (cenazenin incelenmesi için mezarın açılması) işlemi yapıldı. Açılan mezarda iki farklı bebek cesedi bulundu, yapılan DNA incelemesinde bulunan bebek kemiklerinden birinin sanık babanın DNA’sıyla uyumlu olduğu saptandı.

Baba hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Baba hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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