Hablemitoğlu Cinayetinden Aranıyordu! Nuri Gökhan Bozkır Yakalandı
Hablemitoğlu Cinayetinden Aranıyordu! Nuri Gökhan Bozkır Yakalandı
Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili şüpheli sıfatıyla aranan Nuri Gökhan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonuyla yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
18.12.2002'de Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden biri olan ve 'terör örgütlerine silah sağlama' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından arama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda