Hablemitoğlu Cinayetinden Aranıyordu! Nuri Gökhan Bozkır Yakalandı

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili şüpheli sıfatıyla aranan Nuri Gökhan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonuyla yakalandı.