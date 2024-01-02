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Hablemitoğlu Cinayetinden Aranıyordu! Nuri Gökhan Bozkır Yakalandı

Hablemitoğlu Cinayetinden Aranıyordu! Nuri Gökhan Bozkır Yakalandı

Cinayet
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 23:36

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili şüpheli sıfatıyla aranan Nuri Gökhan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonuyla yakalandı. 

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18.12.2002'de Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden biri olan ve 'terör örgütlerine silah sağlama' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından arama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

18.12.2002'de Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden biri olan ve 'terör örgütlerine silah sağlama' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından arama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadeleri yer aldı.

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