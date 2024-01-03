Torpil Anı Kameraya Yakalandı: ‘Şehit Yakını’ Savunması Geldi

Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can’ın, telefonundan özel kalemine gönderdiği mesajlar kameraya yakalandı. Mesajlarda, bakanlığın düzenlendiği görevde yükselme sınavı için torpil istendiği yer aldı. Torpil isteyenlerden biri olan AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de kendini ‘şehit yakını için istedim’ diyerek savundu.