Torpil Anı Kameraya Yakalandı: ‘Şehit Yakını’ Savunması Geldi
Torpil Anı Kameraya Yakalandı: ‘Şehit Yakını’ Savunması Geldi
Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can’ın, telefonundan özel kalemine gönderdiği mesajlar kameraya yakalandı. Mesajlarda, bakanlığın düzenlendiği görevde yükselme sınavı için torpil istendiği yer aldı. Torpil isteyenlerden biri olan AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de kendini ‘şehit yakını için istedim’ diyerek savundu.
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Adalet Bakanı Ramazan Can’ın, katıldığı bir toplantıda telefonuna gelen mesajları özel kalemine gönderdiği kameralara yansıdı.
Fox Ana Haber’in özel haberine göre; bakan yardımcısı, bakanlığın düzenlediği görevde yükselme sınavı için yapılacak mülakatlar için ‘yardım’ isteklerini okudu ve özel kalemine gönderdi.
İşte o görüntüler 👇
Mesajlarda yer alan AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise şehit yakını için yardım istediğini duyurdu.
Mehmet Ali Çelebi’nin paylaşımı 👇
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