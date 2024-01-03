Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sahibinden.com Sitesi Çöktü mü? Domain Krizi İddiaları Ortaya Atıldı

Sahibinden.com Sitesi Çöktü mü? Domain Krizi İddiaları Ortaya Atıldı

Sahibinden
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 19:48

Sahibinden.com sitesi ile ilgili yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem oldu. Siteye şu anda erişim sağlanabiliyor ancak erişim sıkıntısına yol açan sebeplere dair bazı iddialar ortaya atıldı. 

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gayrimenkulden vasıtaya, birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platform olan sahibinden.com, geçtiğimiz saatlerde bir erişim sorunu nedeniyle gündem oldu.

Gayrimenkulden vasıtaya, birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platform olan sahibinden.com, geçtiğimiz saatlerde bir erişim sorunu nedeniyle gündem oldu.

Platforma girmek isteyen kullanıcılar her seferinde, 'Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı.' uyarısı ile karşı karşıya kalınca, "Site çöktü mü?" vb. soruları akıllara getirdi.

Platforma girmek isteyen kullanıcılar her seferinde, 'Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı.' uyarısı ile karşı karşıya kalınca, "Site çöktü mü?" vb. soruları akıllara getirdi.

ABD’li bir domain firmasının sahibinden.com sitesinin alan adını dondurduğu ve alan adının kilitli olduğu belirtildi.

ABD’li bir domain firmasının sahibinden.com sitesinin alan adını dondurduğu ve alan adının kilitli olduğu belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre, bu tarz kilitleme vakalarının yaygın sebeplerinden birkaçı ticari marka anlaşmazlığı, iflas davası ve mülkiyet anlaşmazlığı gibi sorunlar olabiliyor.

Bir diğer iddiaya göre, alan adının dondurulmasının nedeni yurtdışında tescilli bir logoyu bir mağazanın kendi profiline eklemesi...

Bir diğer iddiaya göre, alan adının dondurulmasının nedeni yurtdışında tescilli bir logoyu bir mağazanın kendi profiline eklemesi...

Siteye uyarı geldiği halde aksiyon alınmasında geç kalındığı için alan adının dondurulduğu öne sürüldü.

Sahibinden.com resmi Instagram hesabından bu açıklamayı yaptı. 👇

Sahibinden.com resmi Instagram hesabından bu açıklamayı yaptı. 👇

Siteye şu anda erişim sağlanıyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0