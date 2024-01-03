Sahibinden.com Sitesi Çöktü mü? Domain Krizi İddiaları Ortaya Atıldı
Sahibinden.com Sitesi Çöktü mü? Domain Krizi İddiaları Ortaya Atıldı
Sahibinden.com sitesi ile ilgili yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem oldu. Siteye şu anda erişim sağlanabiliyor ancak erişim sıkıntısına yol açan sebeplere dair bazı iddialar ortaya atıldı.
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Gayrimenkulden vasıtaya, birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platform olan sahibinden.com, geçtiğimiz saatlerde bir erişim sorunu nedeniyle gündem oldu.
Platforma girmek isteyen kullanıcılar her seferinde, 'Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı.' uyarısı ile karşı karşıya kalınca, "Site çöktü mü?" vb. soruları akıllara getirdi.
ABD’li bir domain firmasının sahibinden.com sitesinin alan adını dondurduğu ve alan adının kilitli olduğu belirtildi.
Bir diğer iddiaya göre, alan adının dondurulmasının nedeni yurtdışında tescilli bir logoyu bir mağazanın kendi profiline eklemesi...
Sahibinden.com resmi Instagram hesabından bu açıklamayı yaptı. 👇
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