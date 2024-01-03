Alman Yargısının İflas Kararı İddiası Gündeme Düşerken, Demirören'den de Cevap Gecikmedi
Alman Yargısının İflas Kararı İddiası Gündeme Düşerken, Demirören'den de Cevap Gecikmedi
Ziraat Bankası'na kredi borcu olan Demirören Holding'in Almanya’da bulunan gayrimenkul şirketinin 240 milyon Euro kredi borcu olduğu ve mahkemenin geçici iflas kararı verdiği iddia edildi. Mahkemenin şirket mal varlığını yönetmesi için avukat görevlendirdiği belirtilirken, Demirören Holding'de cevap gecikmedi.
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İddialara göre, Demirören Holding Berlin’in en lüks gayrimenkul projelerinden Upside Berlin’in yapımını üstlenmişti. Türkiye'de Ziraat Bankası'ndan kullanılan milyonlarca dolar tutarındaki kredi borcunu ödememesiyle dönem dönem gündeme gelen Demirören Grubu, Almanya'da kredi ödemesini yapmadığı için mahkemelik olduğu iddia edildi.
Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören’in 2014 yılında Berlin'de kurduğu Mikare Real Estate, 2020 yılında 240 milyon Euro kredi kullanmıştı.
2022 yılı denetim raporunda, Demirören ailesinin Ziraat Bankası'na 895 milyon dolar ana para tutarında ve 25 milyon dolar faiz borcunun ödenmediğinin görüldüğünü hatırlatan "Alman yargısı borcu affetmedi: Demirören’e iflas kararı" başlıklı yazıda, Almanya’da yürütülen gayrimenkul projesine yönelik alınan kredi borcunun yargıya intikal ettiğini iddia etti.
Bu iddialar gündem olunca Demirören Yatırım Holding de açıklama yaptı. Holding açıklamasında "Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmadığı" bildirildi.
Demirören Yatırım Holding, Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmadığını bildirerek yazılı açıklamada hukuki yollara başvurulacağı da açıklarken, şu ifadelere yer verildi:
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