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Alman Yargısının İflas Kararı İddiası Gündeme Düşerken, Demirören'den de Cevap Gecikmedi

Alman Yargısının İflas Kararı İddiası Gündeme Düşerken, Demirören'den de Cevap Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 15:41

Ziraat Bankası'na kredi borcu olan Demirören Holding'in Almanya’da bulunan gayrimenkul şirketinin 240 milyon Euro kredi borcu olduğu ve mahkemenin geçici iflas kararı verdiği iddia edildi. Mahkemenin şirket mal varlığını yönetmesi için avukat görevlendirdiği belirtilirken, Demirören Holding'de cevap gecikmedi.

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İddialara göre, Demirören Holding Berlin’in en lüks gayrimenkul projelerinden Upside Berlin’in yapımını üstlenmişti. Türkiye'de Ziraat Bankası'ndan kullanılan milyonlarca dolar tutarındaki kredi borcunu ödememesiyle dönem dönem gündeme gelen Demirören Grubu, Almanya'da kredi ödemesini yapmadığı için mahkemelik olduğu iddia edildi.

İddialara göre, Demirören Holding Berlin’in en lüks gayrimenkul projelerinden Upside Berlin’in yapımını üstlenmişti. Türkiye'de Ziraat Bankası'ndan kullanılan milyonlarca dolar tutarındaki kredi borcunu ödememesiyle dönem dönem gündeme gelen Demirören Grubu, Almanya'da kredi ödemesini yapmadığı için mahkemelik olduğu iddia edildi.

Alman mahkemesinin gayrimenkul şirketi hakkında iflas kararı verildiği gündeme geldi.

Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören’in 2014 yılında Berlin'de kurduğu Mikare Real Estate, 2020 yılında 240 milyon Euro kredi kullanmıştı.

Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören’in 2014 yılında Berlin'de kurduğu Mikare Real Estate, 2020 yılında 240 milyon Euro kredi kullanmıştı.

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre, Almanya’daki gayrimenkul şirketi 240 milyon Euro kredi borcunu ödemediği için şirket hakkında geçici iflas kararı verildi.

2022 yılı denetim raporunda, Demirören ailesinin Ziraat Bankası'na 895 milyon dolar ana para tutarında ve 25 milyon dolar faiz borcunun ödenmediğinin görüldüğünü hatırlatan "Alman yargısı borcu affetmedi: Demirören’e iflas kararı" başlıklı yazıda, Almanya’da yürütülen gayrimenkul projesine yönelik alınan kredi borcunun yargıya intikal ettiğini iddia etti.

2022 yılı denetim raporunda, Demirören ailesinin Ziraat Bankası'na 895 milyon dolar ana para tutarında ve 25 milyon dolar faiz borcunun ödenmediğinin görüldüğünü hatırlatan "Alman yargısı borcu affetmedi: Demirören’e iflas kararı" başlıklı yazıda, Almanya’da yürütülen gayrimenkul projesine yönelik alınan kredi borcunun yargıya intikal ettiğini iddia etti.

Özgür'ün aktardığına göre, geçici iflas kararı verilen mahkemede şirketin mal varlığının yönetimi avukata devredildi.

Bu iddialar gündem olunca Demirören Yatırım Holding de açıklama yaptı. Holding açıklamasında "Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmadığı" bildirildi.

Bu iddialar gündem olunca Demirören Yatırım Holding de açıklama yaptı. Holding açıklamasında "Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmadığı" bildirildi.

Demirören Yatırım Holding, Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmadığını bildirerek yazılı açıklamada hukuki yollara başvurulacağı da açıklarken, şu ifadelere yer verildi:

Demirören Yatırım Holding, Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmadığını bildirerek yazılı açıklamada hukuki yollara başvurulacağı da açıklarken, şu ifadelere yer verildi:

Tayfun Demirören’e ait Mikare Real Estate, Yönetim Kurulu Üyemiz Tayfun Demirören'in şahsına ait kendi aile şirketi olup, bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan kendisi sorumludur. Demirören Yatırım Holding’in Almanya’da herhangi bir gayrimenkul şirketi ve kredi borcu bulunmamaktadır.  Holdingimiz ve grup şirketlerimiz tüm faaliyetlerine sağlıklı bir mali yapı ve yeni yatırımlar çerçevesinde devam etmektedir.  Son dönemde tarafımıza yönelik, dozu artan ve itibarımızı hedef alan haberlerin maksatlı ve kasıtlı olduğu aşikardır, yerli ve milli duruşumuz tüm saldırılara rağmen devam edecektir. Dezenformasyon içeren her bilgi ile hukuki olarak mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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