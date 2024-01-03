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İsrail’de Bireysel Silahlanma Çılgınlığı: Canlı Yayına Silahla Çıktı

İsrail’de Bireysel Silahlanma Çılgınlığı: Canlı Yayına Silahla Çıktı

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.01.2024 - 22:34

6 Ekim’de başlayan savaş sonrası Filistin’deki katliamlarına devam eden İsrail’de bireysel silahlanma çılgınlığı yaşanıyor. ‘Silah aşkı’ öyle bir duruma geldi ki haber sunucusu canlı yayına silahlıyla çıktı.

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6 Ekim’de başlayan savaş sonrası İsrail’de üst üste bireysel silahlanma çağrıları yapılıyordu. Bu çağrılara katılanlardan biri de Lital Shemesh olmuştu.

6 Ekim’de başlayan savaş sonrası İsrail’de üst üste bireysel silahlanma çağrıları yapılıyordu. Bu çağrılara katılanlardan biri de Lital Shemesh olmuştu.

İsrail’deki Kanal 14 isimli kanalda haberleri sunan Lital Shemesh, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadaki paylaşımında atış talim görüntülerini paylaşmış ve “Gidin silahlanın” demişti.

İsrail’deki Kanal 14 isimli kanalda haberleri sunan Lital Shemesh, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadaki paylaşımında atış talim görüntülerini paylaşmış ve “Gidin silahlanın” demişti.

Shemesh, bu sefer de canlı yayına silahıyla katıldı.

Shemesh, bu sefer de canlı yayına silahıyla katıldı.

Kanal 14 stüdyosunda objektiflere yansıyan karede, sunucu Shemesh’in belinde silah olduğu görüldü.

Kanal 14 stüdyosunda objektiflere yansıyan karede, sunucu Shemesh’in belinde silah olduğu görüldü.

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