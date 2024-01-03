İsrail’de Bireysel Silahlanma Çılgınlığı: Canlı Yayına Silahla Çıktı
İsrail’de Bireysel Silahlanma Çılgınlığı: Canlı Yayına Silahla Çıktı
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6 Ekim’de başlayan savaş sonrası İsrail’de üst üste bireysel silahlanma çağrıları yapılıyordu. Bu çağrılara katılanlardan biri de Lital Shemesh olmuştu.
İsrail’deki Kanal 14 isimli kanalda haberleri sunan Lital Shemesh, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadaki paylaşımında atış talim görüntülerini paylaşmış ve “Gidin silahlanın” demişti.
Shemesh, bu sefer de canlı yayına silahıyla katıldı.
Kanal 14 stüdyosunda objektiflere yansıyan karede, sunucu Shemesh’in belinde silah olduğu görüldü.
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