Ankara Barosu’ndan ‘Hilafet’ İddiaları Hakkında Suç Duyurusu
Ankara Barosu’ndan ‘Hilafet’ İddiaları Hakkında Suç Duyurusu
Ankara Barosu, İstanbul’da gerçekleştirilen mitingde elindeki tevhid bayrağı sebebiyle yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Baro ayrıca, yürüyüşte hilafet talebinde bulunan kişiler ve İstanbul Valisi hakkında da suç duyurusu yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen mitingin yankıları sürüyor.
Mitingde elinde ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı bulunan bir kişi saldırıya uğramış ve üniversite öğrencisi saldırgan tutuklanmıştı.
Ankara Barosu, yürüyüşle birlikte yeniden gündeme gelen ‘hilafet’ çıkışları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
“İstanbul'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" adı altında gerçekleştirilen yürüyüşte, "Hilafet / Tevhid Bayrağı" açan İsmail Aydemir isimli kişi, Cumhuriyet Savcılığınca re'sen tespit edilecek diğer kişiler ve yürüyüşün/mitingin düzenlendiği alana söz konusu bayrağın sokulmasına ve açılmasına engel olmayan İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal (TCK m.309), 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur.”
Ankara Barosu’nun paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda