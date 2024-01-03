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Ankara Barosu’ndan ‘Hilafet’ İddiaları Hakkında Suç Duyurusu

Ankara Barosu’ndan ‘Hilafet’ İddiaları Hakkında Suç Duyurusu

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 00:05

Ankara Barosu, İstanbul’da gerçekleştirilen mitingde elindeki tevhid bayrağı sebebiyle yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Baro ayrıca, yürüyüşte hilafet talebinde bulunan kişiler ve İstanbul Valisi hakkında da suç duyurusu yaptı.

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1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen mitingin yankıları sürüyor.

1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen mitingin yankıları sürüyor.

Mitingde elinde ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı bulunan bir kişi saldırıya uğramış ve üniversite öğrencisi saldırgan tutuklanmıştı.

Mitingde elinde ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı bulunan bir kişi saldırıya uğramış ve üniversite öğrencisi saldırgan tutuklanmıştı.

Ankara Barosu, yürüyüşle birlikte yeniden gündeme gelen ‘hilafet’ çıkışları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ankara Barosu, yürüyüşle birlikte yeniden gündeme gelen ‘hilafet’ çıkışları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

“İstanbul'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" adı altında gerçekleştirilen yürüyüşte, "Hilafet / Tevhid Bayrağı" açan İsmail Aydemir isimli kişi, Cumhuriyet Savcılığınca re'sen tespit edilecek diğer kişiler ve yürüyüşün/mitingin düzenlendiği alana söz konusu bayrağın sokulmasına ve açılmasına engel olmayan İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal (TCK m.309), 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur.”

“İstanbul'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" adı altında gerçekleştirilen yürüyüşte, "Hilafet / Tevhid Bayrağı" açan İsmail Aydemir isimli kişi, Cumhuriyet Savcılığınca re'sen tespit edilecek diğer kişiler ve yürüyüşün/mitingin düzenlendiği alana söz konusu bayrağın sokulmasına ve açılmasına engel olmayan İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal (TCK m.309), 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Ankara Barosu’nun paylaşımı 👇

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