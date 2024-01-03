Ankara Barosu’ndan ‘Hilafet’ İddiaları Hakkında Suç Duyurusu

Ankara Barosu, İstanbul’da gerçekleştirilen mitingde elindeki tevhid bayrağı sebebiyle yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Baro ayrıca, yürüyüşte hilafet talebinde bulunan kişiler ve İstanbul Valisi hakkında da suç duyurusu yaptı.