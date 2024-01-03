Video Çekmek İçin Metrobüsün Tepesinde Yolculuk Eden Fenomen Güvenlikler Tarafından Yakalandı!

İstanbul'da sosyal medyada ürettiği video içeriklerle tanınan bir kişi Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz durakları arasında metrobüsün üzerine çıktı. Metrobüsle Edirnekapı durağına kadar giden sosyal medya fenomeni, güvenlik görevlilerinin farketmesi sonrası aracın üzerinden indirildi. İETT'nin fenomenden şikayetçi olacağı öğrenildi.