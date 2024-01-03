Video Çekmek İçin Metrobüsün Tepesinde Yolculuk Eden Fenomen Güvenlikler Tarafından Yakalandı!
Video Çekmek İçin Metrobüsün Tepesinde Yolculuk Eden Fenomen Güvenlikler Tarafından Yakalandı!
İstanbul'da sosyal medyada ürettiği video içeriklerle tanınan bir kişi Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz durakları arasında metrobüsün üzerine çıktı. Metrobüsle Edirnekapı durağına kadar giden sosyal medya fenomeni, güvenlik görevlilerinin farketmesi sonrası aracın üzerinden indirildi. İETT'nin fenomenden şikayetçi olacağı öğrenildi.
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Bugün saat 14.20'de Topkapı-Şehit Mustafa Cambaz durakları arasında sosyal medyaya içerik ürettiği öğrenilen bir kişi metrobüsün üzerine çıkarak seyahat etmek istedi.
Metrobüsün üzerinde iki durak ilerlediği öğrenilen şahıs, güvenlik görevlilerinin farketmesi sonrası ikna edilerek indirilmeye çalışıldı.
Bir süre görevlilerle konuşan şahıs ardından aracın üzerinden indirildi. Öte yandan konuyla ilgili İETT yetkililerinin şikayetçi olacağı öğrenildi.
Şahsın güvenlik görevlileri tarafından indirildiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, aynı kişinin daha önce de vapurdan ve köprüden atladığı görüntüler bulunduğu öğrenildi.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 🎥
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