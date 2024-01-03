Türkiye Ziraat Odaları Birliği Açıkladı "Marketlerdeki 41 Ürünün Tamamında Fiyat Artışı Oldu" İşte O Ürünler
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Açıkladı "Marketlerdeki 41 Ürünün Tamamında Fiyat Artışı Oldu" İşte O Ürünler
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, basın açıklamasında 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre market fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi. Bayraktar'ın açıklamasına göre, markette takip edilen 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı bazı ürünlerde yüzde 400'ü aştı.
İşte, detaylar...
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Aralık 2023 ile bir önceki yılın aynı ayına ait verileri karşılaştırdı: Üretici ile market arasındaki fiyat artış oranlarını değerlendirdi!
Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 156,3 ile kabak oldu! Üretimi bir önceki yıla göre azalan zeytinyağı, elma, salatalık, sivri biber ve kuru üzümde de fiyat artışı yüzde 100'ün üzerinde.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıkladığı verilere göre: Üreticide fiyat düşüşü yaşansa da markette fiyat artışı devam etti.
Üreticide mandalinanın fiyatlarında yüzde 63 düşüş olmasına rağmen, markette mandalinanın fiyatı yüzde 20,8 artış yaşadı!
Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkını da değerlendiren Bayraktar: "Fiyat farkı en fazla yüzde 408,5 ile mandalinada görüldü" dedi.
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Elde edilen verilere göre, mandalina ve limon 5 kat, portakal 4 kat, kuru soğan ve marul 3 buçuk kat fazlaya satıldı!
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanarak, üreticilerimizi ve tüketicilerimizi memnun edecek fiyatlara erişilmelidir.” dedi.
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