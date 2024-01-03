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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Açıkladı "Marketlerdeki 41 Ürünün Tamamında Fiyat Artışı Oldu" İşte O Ürünler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Açıkladı "Marketlerdeki 41 Ürünün Tamamında Fiyat Artışı Oldu" İşte O Ürünler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.01.2024 - 18:29 Son Güncelleme: 03.01.2024 - 18:30

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, basın açıklamasında 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre market fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi. Bayraktar'ın açıklamasına göre, markette takip edilen 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı bazı ürünlerde yüzde 400'ü aştı. 

İşte, detaylar...

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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Aralık 2023 ile bir önceki yılın aynı ayına ait verileri karşılaştırdı: Üretici ile market arasındaki fiyat artış oranlarını değerlendirdi!

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Aralık 2023 ile bir önceki yılın aynı ayına ait verileri karşılaştırdı: Üretici ile market arasındaki fiyat artış oranlarını değerlendirdi!

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, görüntülü basın açıklamasında '2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre markette takip edilen 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu.' diyerek marketteki ve üreticideki artışları nedenleriyle ele aldı.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 156,3 ile kabak oldu! Üretimi bir önceki yıla göre azalan zeytinyağı, elma, salatalık, sivri biber ve kuru üzümde de fiyat artışı yüzde 100'ün üzerinde.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 156,3 ile kabak oldu! Üretimi bir önceki yıla göre azalan zeytinyağı, elma, salatalık, sivri biber ve kuru üzümde de fiyat artışı yüzde 100'ün üzerinde.

Genel başkanın açıklamasına göre, “Fiyatı en fazla artan ürün markette yüzde 156,3 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını:

  • Yüzde 152,5 ile yeşil soğan, 

  • Yüzde 146,4 ile maydanoz, 

  • yüzde 141,9 ile zeytinyağı 

  • Yüzde 138,5 ile patlıcan izledi. 

Üretimi bir önceki yıla göre azalan kabak, zeytinyağı, elma, salatalık, sivri biber ve kuru üzüm fiyatı en fazla artan ürünler oldu.'

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıkladığı verilere göre: Üreticide fiyat düşüşü yaşansa da markette fiyat artışı devam etti.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıkladığı verilere göre: Üreticide fiyat düşüşü yaşansa da markette fiyat artışı devam etti.

TZOB Genel Başkanı, 2023'te üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 365,9 ile kabakta görüldüğünü aktardı. Kabaktaki fiyat artışını: 

  • Yüzde 263,1 ile zeytinyağı

  • Yüzde 200 ile elma, 

  • Yüzde 159 ile salatalık, 

  • Yüzde 152,2 ile sivri biberin izlediğini açıkladı. 

Bayraktar, zaten konuşmasının başında üreticide fiyat artışı yaşayan bu ürünlerin markette de fiyat artışı yaşadığına değinmişti. Fakat verilerin dikkat çekici olan kısmı üretici fiyatlarında düşüş yaşayan ürünlerle ilgiliydi. 

Mandalina, limon, portakal ve kuru soğanda üretici fiyatlarında düşüş görüldü ancak market fiyatlarında artış devam etti.

Üreticide mandalinanın fiyatlarında yüzde 63 düşüş olmasına rağmen, markette mandalinanın fiyatı yüzde 20,8 artış yaşadı!

Üreticide mandalinanın fiyatlarında yüzde 63 düşüş olmasına rağmen, markette mandalinanın fiyatı yüzde 20,8 artış yaşadı!

TZOB Genel Başkanı bu durumu, 'Üreticide mandalinanın yüzde 63, limonun yüzde 57,1, kuru soğanın yüzde 31,9, portakalın yüzde 2,3 oranında fiyatları düştü. Bu düşüşlere rağmen markette portakalın yüzde 29,5, mandalinanın yüzde 20,8, kuru soğanın yüzde 15,8, limonun yüzde 0,5 oranında fiyatının artması dikkati çekti.' karşılaştırmalarıyla değerlendirdi.

Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkını da değerlendiren Bayraktar: "Fiyat farkı en fazla yüzde 408,5 ile mandalinada görüldü" dedi.

Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkını da değerlendiren Bayraktar: "Fiyat farkı en fazla yüzde 408,5 ile mandalinada görüldü" dedi.

'Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 408,5 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat farkını yüzde 407,4 limon, yüzde 277,8 portakal, yüzde 243 kuru soğan ile takip etti.'

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Elde edilen verilere göre, mandalina ve limon 5 kat, portakal 4 kat, kuru soğan ve marul 3 buçuk kat fazlaya satıldı!

Elde edilen verilere göre, mandalina ve limon 5 kat, portakal 4 kat, kuru soğan ve marul 3 buçuk kat fazlaya satıldı!

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farkını TL olarak da açıkladı: 

'Üreticide 4 lira 25 kuruş olan mandalina 21 lira 50 kuruşa, 3 lira olan limon 15 liraya, 5 lira olan portakal 21 liraya, 4 lira 50 kuruş olan kuru soğan 15 liraya satıldı.”

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanarak, üreticilerimizi ve tüketicilerimizi memnun edecek fiyatlara erişilmelidir.” dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanarak, üreticilerimizi ve tüketicilerimizi memnun edecek fiyatlara erişilmelidir.” dedi.

Tarımsal üretimde, üretim maliyetlerine de değinen Bayraktar, 'Gübre, yem, elektrik, zirai ilaç gibi girdiler de üreticilerimize makul fiyatlardan sağlanmalıdır.' dedi. 

Tüketicinin memnun olması için üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında yaptığı konuşmasında, 'Tarımsal üretim faaliyetinin olmazsa olmazı mazot fiyatlarında istikrar sağlanması için vergiler düşürülmelidir.' ifadelerine de yer verdi.

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