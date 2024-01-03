Türkiye Ziraat Odaları Birliği Açıkladı "Marketlerdeki 41 Ürünün Tamamında Fiyat Artışı Oldu" İşte O Ürünler

Genel başkanın açıklamasına göre, “Fiyatı en fazla artan ürün markette yüzde 156,3 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını:

Yüzde 152,5 ile yeşil soğan,

Yüzde 146,4 ile maydanoz,

yüzde 141,9 ile zeytinyağı

Yüzde 138,5 ile patlıcan izledi.

Üretimi bir önceki yıla göre azalan kabak, zeytinyağı, elma, salatalık, sivri biber ve kuru üzüm fiyatı en fazla artan ürünler oldu.'