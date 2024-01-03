Anayasa Yok Sayılmıştı: Yargıtay’ın Can Atalay Kararında Pakistan Göndermesi

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez aldığı ‘hak ihlali’ kararını da tanımaması yüksek yargıdaki krizi yeniden gündeme getirdi. Yargıtay, Can Atalay hakkında aldığı kararın gerçeksinde ise Pakistan’dan örnek verdi.