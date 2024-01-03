Yargıtay'dan İkinci Can Atalay Kararı: 'AYM Kararının Hukuki Değeri Yok'
Yargıtay'dan İkinci Can Atalay Kararı: 'AYM Kararının Hukuki Değeri Yok'
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararına 'Hukuki değeri olmadığı' gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti.
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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Davası sürecinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı vermesinin ardından, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar vermişti.
Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayla ilgili kararını bugün verdi. Daire, "Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi.
Daire, söz konusu kararın "juristokratik bir davranış" olduğunu bildirdi.
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